ბათუმის მერიას საკრებულოში ავეჯის ახალი დიზაინით შეცვლა სურს, მაგრამ დიზაინერს ვერ პოულობს

ბათუმის მერია ქალაქის საკრებულოს კაბინეტებისა და სამუშაო ოთახებისთვის ახალი დიზაინის ავეჯის შესყიდვას გეგმავს, თუმცა მანამდე დიზაინერს ეძებს, ვინც შექმნის საოფისე ავეჯის დიზაინს, ჩაატარებს აზომვით სამუშაოებს და დახაზავს ესკიზებს.
საკრებულოსთვის საოფისე ინვენტარისა და ავეჯის შესასყიდად ქალაქის ბიუჯეტიდან 61 ათას 200 ლარი გამოიყოფა. უშუალოდ დიზაინერისთვის მერიას ცალკე 3 000 ლარი აქვს გათვალისწინებული.
„ავეჯის დიზაინის სფეროში“ მომსახურების შეძენა ბათუმის მერიას ტენდერით აქვს გადაწყვეტილი, თუმცა ორჯერ გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა – მასში მონაწილეობა არავინ მიიღო.
პირველ ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 8 აგვისტოს დასრულდა, მეორე ტენდერში კი – 4 ნოემბერს.
უცნობია მერია ტენდერს მესამედაც გამოაცხადებს თუ მომსახურებას ტენდერის გარეშე შეისყიდის.
ვიდრე მერია საკრებულოს ავეჯის განახლებისთვის დიზაინერს ეძებს, ბათუმის ახალმა საკრებულომ მუშაობა უკვე დაიწყო. პირველი სხდომა 30 ოქტომბერს ჩაატარეს და საკრებულოს ახალ თავმჯდომარედ ივანე მაისურაძე აირჩიეს.
ბათუმის საკრებულოში 25 წევრია [ადრე იყო 35]. აქედან 15 წევრი პროპორციული წესითაა არჩეული, ხოლო – 10 მაჟორიტარულით.
საკრებულოს „სამუშაო ოთახებისა და კაბინეტებისთვის განკუთვნილი საოფისე ავეჯის სავარაუდო რაოდენობები და ჩამონათვალი“ ნახეთ ამ ბმულზე:
მთავარი ფოტო: შეხვედრა საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებთან / ბათუმის საკრებულოს ფოტო