დააკავეს „პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი

24.10.2025 •
დააკავეს „პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 24 ოქტომბერს, დააკავეს ონლაინგამოცემა „პუბლიკის“ ჟურნალისტი, ბასტი მგალობლიშვილი. ინფორმაციას „პუბლიკა“ ავრცელებს.

ჯერჯერობით უცნობია, რის საფუძველზეა დაკავებული ბასტი მგალობლიშვილი.

„პუბლიკის“ ცნობით, ბასტი მგალობლიშვილი ბოლო დღეებში აშუქებდა რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციას როგორც ჟურნალისტი და თვალსაჩინოდ ეკეთა პრესის ბარათი, თან ჰქონდა სამსახურებრივი ტექნიკაც.

დღეს, დილიდან, პოლიცია აკავებს რუსთაველის პროტესტის მონაწილეებს, სხვადასხვა პროფესიისა და ასაკის ადამიანებს, მათ შორის – ჟურნალისტებს. დღეს დააკავეს ჟურნალისტი ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი და მისი მეუღლე, ასევე ჟურნალისტი მაიკო ბოკერია.

განახლებული ინფორმაცია:

„პუბლიკის“ ცნობით, ჟურნალისტი მამუკა (ბასტი) მგალობლიშვილი, დაკავებიდან მოკლე ხანში გაათავისუფლეს.

„მამუკა (ბასტი) მგალობლიშვილი სახლთან, ტაქსიში ჩაჯდომის დროს დააკავეს. როგორც ის ჰყვება, მის მანქანასთან ორი პოლიციელი მივიდა და მანქანაში ჩაისვეს. ეკითხებოდნენ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, აზუსტებდნენ, იყო თუ არა მამუკა მგალობლიშვილი. ჟურნალისტმა მათ წარუდგინა სამსახურებრივი პრესბარათიც.

ბასტი მგალობლიშვილი, დაახლოებით, 40 წუთი ჰყავდათ მანქანაში უკანონოდ დაკავებული. ამის შემდეგ კი ის სახლამდე მოიყვანეს და უთხრეს, რომ სხვაში შეეშალათ“ – წერს „პუბლიკა“.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
კომპანიამ, რომელმაც „ოცნების“ მინისტრს 260 ათასი ლარი გადაუხადა, 628 ათასის დაკვეთა უტენდეროდ მიიღო
დააკავეს „პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი
Former Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili Charged with Money Laundering
დააკავეს ჟურნალისტები ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი და მისი მეუღლე მაიკო ბოკერია
დააკავეს ზურაბ ცეცხლაძე, სინდისის პატიმრის, ზვიად ცეცხლაძის მამა
14 წლამდე გერთან და ნათესავთან გარყვნილი ქმედების ბრალდებით 30 წლის კაცი დააკავეს – პროკურატურა