დააკავეს „პუბლიკის“ ჟურნალისტი ბასტი მგალობლიშვილი

დღეს, 24 ოქტომბერს, დააკავეს ონლაინგამოცემა „პუბლიკის“ ჟურნალისტი, ბასტი მგალობლიშვილი. ინფორმაციას „პუბლიკა“ ავრცელებს.
ჯერჯერობით უცნობია, რის საფუძველზეა დაკავებული ბასტი მგალობლიშვილი.
„პუბლიკის“ ცნობით, ბასტი მგალობლიშვილი ბოლო დღეებში აშუქებდა რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციას როგორც ჟურნალისტი და თვალსაჩინოდ ეკეთა პრესის ბარათი, თან ჰქონდა სამსახურებრივი ტექნიკაც.
დღეს, დილიდან, პოლიცია აკავებს რუსთაველის პროტესტის მონაწილეებს, სხვადასხვა პროფესიისა და ასაკის ადამიანებს, მათ შორის – ჟურნალისტებს. დღეს დააკავეს ჟურნალისტი ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი და მისი მეუღლე, ასევე ჟურნალისტი მაიკო ბოკერია.
განახლებული ინფორმაცია:
„პუბლიკის“ ცნობით, ჟურნალისტი მამუკა (ბასტი) მგალობლიშვილი, დაკავებიდან მოკლე ხანში გაათავისუფლეს.
„მამუკა (ბასტი) მგალობლიშვილი სახლთან, ტაქსიში ჩაჯდომის დროს დააკავეს. როგორც ის ჰყვება, მის მანქანასთან ორი პოლიციელი მივიდა და მანქანაში ჩაისვეს. ეკითხებოდნენ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, აზუსტებდნენ, იყო თუ არა მამუკა მგალობლიშვილი. ჟურნალისტმა მათ წარუდგინა სამსახურებრივი პრესბარათიც.
ბასტი მგალობლიშვილი, დაახლოებით, 40 წუთი ჰყავდათ მანქანაში უკანონოდ დაკავებული. ამის შემდეგ კი ის სახლამდე მოიყვანეს და უთხრეს, რომ სხვაში შეეშალათ“ – წერს „პუბლიკა“.