დააკავეს ჟურნალისტები ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი და მისი მეუღლე მაიკო ბოკერია

24.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 24 ოქტომბერს, დააკავეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი წამყვანი და ჟურნალისტი ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი. ასევე დაკავებულია მისი მეუღლე, ჟურნალისტი მაიკო ბოკერია.

მათი დაკავება სავარაუდოდ რუსთაველის გამზირზე გზის გადაკეტვას უკავშირდება.

“ახლა დამირეკეს კვლავ პოლიციიდან ვასკას დაკავების თაობაზე. სამი მცირეწლოვანი ბავშვის დედ-მამა დააკავეს რუსთაველზე დგომის გამო,” – წერს დოდო შონავა, ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანის დედა.

დღეს, 24 ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინსიტრომ დაახლოებით 14 პირი დააკავა. სავარაუდოდ ყველა მათგანი დაკავებულია რუსთაველის გამზირზე გზის გადაკეტვის გამო.

საპროტესტო აქციაზე გზის გადაკეტვა „ქართულმა ოცნებამ“ დანაშაულად 17 ოქტომბერს აქცია. 

“ოცნებამ” ერთპარტიული პარლამენტის საშუალებით, რომელ პარლამენტსაც საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი და ოპოზიცია არ აღიარებს, „შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ“ კანონში შეიტანა ცვლილებები, რომლითაც გზის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა პირველ ჯერზე 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობით ისჯება.

განმეორებით შემთხვევაში კი 1 წლამდე ციხეს ითვალისწინებს.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
