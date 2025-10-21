„ჩაგვრა არავის შერჩება” – ლევან ჯობავას წერილი იზოლატორიდან

ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ლევან ჯობავა, რომელსაც 14-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს, იზოლატორიდან წერილს აგზავნის.
„სალამი, ხალხო.
მერიდება კიდეც, პატიმრის ამპლუაში ვიყო და ვწერდე მაშინ, როცა მესამე დღეა, იზოლატორში ვარ. თან იმ ფონზე, როცა ადამიანები თვეობით ჰყავს ტყვეობაში რეჟიმს.
ამ კამერაში სულ აქციის ხალხი ვართ, მხნედ ვართ. ტელევიზორის ყურების ერთ საათს საინფორმაციოების გადახვევაში ვატარებთ.
მადლობა ყველას ჩემი ოჯახის მხარდაჭერისთვის, მადლობა თანადგომისთვის.
ჩაგვრა არავის შერჩება.
მხნედ იყავით და ერთმანეთს გაუფრთხილდით.
ბრძოლა ბოლომდე! თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს”.
ლევან ჯობავა 19 ოქტომბერს დააკავეს. ის ერთ-ერთი პირველია მათ შორის, ვინც „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებული ახალი, რეპრესიული კანონით გაასამართლეს.
მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ ლევან ჯობავას 18 ოქტომბერს „გზის ხელოვნურად გადაკეტვის“ საბაბით, 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.