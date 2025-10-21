მთავარი,სიახლეები

„ჩაგვრა არავის შერჩება” – ლევან ჯობავას წერილი იზოლატორიდან

21.10.2025 •
„ჩაგვრა არავის შერჩება” – ლევან ჯობავას წერილი იზოლატორიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ლევან ჯობავა, რომელსაც 14-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს, იზოლატორიდან წერილს აგზავნის.

„სალამი, ხალხო.

მერიდება კიდეც, პატიმრის ამპლუაში ვიყო და ვწერდე მაშინ, როცა მესამე დღეა, იზოლატორში ვარ. თან იმ ფონზე, როცა ადამიანები თვეობით ჰყავს ტყვეობაში რეჟიმს.

ამ კამერაში სულ აქციის ხალხი ვართ, მხნედ ვართ. ტელევიზორის ყურების ერთ საათს საინფორმაციოების გადახვევაში ვატარებთ.

მადლობა ყველას ჩემი ოჯახის მხარდაჭერისთვის, მადლობა თანადგომისთვის.

ჩაგვრა არავის შერჩება.

მხნედ იყავით და ერთმანეთს გაუფრთხილდით.

ბრძოლა ბოლომდე! თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს”.

ლევან ჯობავა 19 ოქტომბერს დააკავეს. ის ერთ-ერთი პირველია მათ შორის, ვინც „ქართული ოცნების“ მიერ მიღებული ახალი, რეპრესიული კანონით გაასამართლეს.

მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ ლევან ჯობავას 18 ოქტომბერს „გზის ხელოვნურად გადაკეტვის“ საბაბით, 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ქარტია მოუწოდებს შსს-ს შეწყვიტოს „ფორმულას“ ჟურნალისტების დევნა
ქარტია მოუწოდებს შსს-ს შეწყვიტოს „ფორმულას“ ჟურნალისტების დევნა
“ექიმთან არ წამიყვანეს, მარცხენა თვალში ვეღარ ვხედავ” – კონსტანტინე კოკაიას წერილი ციხიდან
“ექიმთან არ წამიყვანეს, მარცხენა თვალში ვეღარ ვხედავ” – კონსტანტინე კოკაიას წერილი ციხიდან
რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა
რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 აგვისტო

„სტუდენტი ვეღარ მიიღებს დაფინანსებას. სახელმწიფო დაკვეთით დაფინანსდებიან უნივერსიტეტები“ – ინტერვიუ 21.10.2025
„სტუდენტი ვეღარ მიიღებს დაფინანსებას. სახელმწიფო დაკვეთით დაფინანსდებიან უნივერსიტეტები“ – ინტერვიუ
14 Arrested in Past Two Days – One Detainee Sent for Compulsory Treatment at Mental Health and Drug Prevention Center 21.10.2025
14 Arrested in Past Two Days – One Detainee Sent for Compulsory Treatment at Mental Health and Drug Prevention Center
ქარტია მოუწოდებს შსს-ს შეწყვიტოს „ფორმულას“ ჟურნალისტების დევნა 21.10.2025
ქარტია მოუწოდებს შსს-ს შეწყვიტოს „ფორმულას“ ჟურნალისტების დევნა
სართულების დამატება და სხვა ცვლილებები – რა პროექტებს განიხილავს ბათუმის საკრებულო 21.10.2025
სართულების დამატება და სხვა ცვლილებები – რა პროექტებს განიხილავს ბათუმის საკრებულო
Tsira Zhvania, Third Journalist of Formula TV, Arrested for Allegedly Blocking Road During Protests in Tbilisi 21.10.2025
Tsira Zhvania, Third Journalist of Formula TV, Arrested for Allegedly Blocking Road During Protests in Tbilisi
’I Can No Longer See with My Left Eye and Was Denied a Doctor’: 64-Year-Old Prisoner of Conscience Describes Prison Conditions in Letter 21.10.2025
’I Can No Longer See with My Left Eye and Was Denied a Doctor’: 64-Year-Old Prisoner of Conscience Describes Prison Conditions in Letter