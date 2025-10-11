„ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს არ მოვემსახურებით“ – რეფორმერ ფიტნესის პასუხი სახალხო დამცველს

„არ არსებობს კანონი და ძალა, რომელიც გვაიძულებს მოვემსახუროთ ჩვენთვის არასასურველ სტუმრებს, ან არ მოვემსახუროთ ჩვენთვის სასურველ მომხმარებლებს, როგორც ამას პანდემიის დროს ვაკეთებდით. თქვენ ამას დისკრიმინაციას უწოდებთ, სეგრეგაციას თუ სტიგმას საერთოდ არ გვაინტერესებს. როგორც ჩანს თქვენ მიერ დადგენილი ვადაც შემოგვერღვა, მაგრამ ესეც არ გვაინტერებს. გირჩევთ, ასე ოპერატიულად და მონდომებით დაიცვათ საქართველოს მოქალაქეების უფლებები სისტემის წინაშე.“ – წერს შპს „რეფორმერ ფიტნესის“ დირექტორი გიორგი ფუტკარაძე საქართველოს სახალხო დამცველს, ლევან იოსელიანს.
შპს „რეფორმერ ფიტნესისის“ ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებული წერილის მიხედვით კომპანიის დირექტორს, გიორგი ფუტკარაძეს სახალხო დამცველმა ოფიციალური წერილით 2025 წლის 25 სექტემბერს მიმართა: „ ფიოდოროვ ალექსანდრე ალექსანდროვიჩის საჩივართან დაკავშირებით.“
იგივე წერილის მიხედვით ფიოდოროვ ალექსანდრე ალექსანდროვიჩმა, საქართველოს სახალხო დამცველს განცხადებით 2025 წლის 19 სექტემბერს (N8485/2025) მიმართა, სადაც განმარტა, რომ 2025 წლის 10 სექტემბერს, შპს „რეფორმერ ფიტნესს“ მომსახურების შესაძენად ეწვია, თუმცა უარი უთხრეს.
„მომსახურების მიღებისთვის, ადმინისტრატორმა მას ხელმოსაწერად დოკუმენტი გადასცა, რომელშიც მითითებული იყო ჩანაწერი საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ. განმცხადებელმა დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი განაცხადა, რის გამოც მომსახურების მიღება ვერ შეძლო. იგი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური შეხედულების ნიშნით, დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლია.“ – წერს სახალხო დამცველი.
სახალხო დამცველი შპს „რეფორმერ ფიტნესის“ დირექტორს ამ საჩივართან დაკავშირებით სთხოვს პოზიცია 10 დღის ვადაში წარუდგინოს და თან დაურთოს მასალები:
- დეტალური ინფორმაცია იმ დოკუმენტის სამართლებრივი ფორმისა და შინაარსის შესახებ, რომელიც განმცხადებელს ხელმოსაწერად გადაეცა.
- დოკუმენტის ნიმუშის ასლი.
სახალხო დამცველს ასევე აინტერესებს: „არის თუ არა აღნიშნულ დოკუმენტზე ხელმოწერის მოთხოვნა სტანდარტული/დადგენილი პრაქტიკა მომსახურების მიმღებ ყველა მომხმარებელთან მიმართებით, თუ მასზე ხელმოწერის ვალდებულება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ვრცელდება.“
შპს „რეფორმერ ფიტნესის“ დირექტორი ორგანიზაციის ფეისბუქის გვერზე წერს, რომ გადაწყვიტა სახალხო დამცველს სახალხოდ, ანუ საჯაროდ უპასუხოს:
„ვინაიდან და რადგანაც კანონის ენით “საქართველოს სახალხო დამცველი” გქვიათ გადავწყვიტეთ, თქვენს #25/7686 წერილზე პასუხი გაცნობოთ სახალხოდ და არა შეტყობინებაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
შეგიძლიათ აცნობოთ საჩივრის ავტორსაც.
ჩვენ, როგორც კერძო ბიზნესი და მესაკუთრე, უფლებამოსილი ვართ ავირჩიოთ სტუმრები სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით ისევე, როგორც მომხმარებელს აქვს უფლება აირჩიოს პროდუქტისა და მომსახურების მიმწოდებელი თავისი გემოვნებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად. რუსეთის უკრაინაში შეჭრის პირველივე დღიდან საჯაროდ გვაქვს გაცხადებული, რომ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც სტუმრობენ ჩვენს ქვეყანას არ მოვემსახურებით, თუკი წერილობით არ დაადასტურებენ პატივისცემას ჩვენი და უკრაინის სუვერენიტეტის მიმართ. “
გიორგი ფუტკარაძე სახალხო დამცველს ასევე პასუხობს, რომ ორგანიზაცია არ ემსახურება პოლიციის თანამშრომლებს და ამ გადაწყვეტილების მიზეზიც ფეისბუქსის გვერდზე აქვს გამოქვეყნებული: