მთავარი,სიახლეები

თურქეთში ცნობილი მსახიობები და მომღერლები დააკავეს

08.10.2025 •
თურქეთში ცნობილი მსახიობები და მომღერლები დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 8 ოქტომბერს, სტამბოლში, სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს და პოლიციის განყოფილებაში შემოწმების მიზნით გადაიყვანეს თურქულ შოუბიზნესში ცნობილი 19 პირი.

თურქულ შოუბიზნესში ცნობილი პირების დაკავება უკავშირდება ნარკოტიკებისა და ეკონომიკური დანაშაულის ბიუროს მიერ დაწყებულ გამოძიებას. ისინი საკუთარ სახლებში დააკავეს.

ჟანდარმერიაში გამოკითხვისა და შემოწმების მიზნით გადაყვანილ პირებს შორის არიან ცნობილი მსახიობი და მომღერალი დემეთ ევგარი, ბირჯე აქალაი და კუბილაი აკა.

„19 პირი გადაიყვანეს ჟანდარმერიაში ჩვენებებისა და სისხლის ნიმუშების აღებისთვის.   ცნობილი პირების დაკავების ორდერი არ არის გაცემული. მათ გაათავისუფლებენ ჩვენებებისა და სისხლის ნიმუშების აღების შემდეგ,“ – წერს თურქული პრესა.

როგორც თურქული პრესა წერს, ჟანდარმერიაში გადაყვანილ პირებს შორის არიან:

ბირჯე აქალაი (Birce Akalay), ბერაქ ტუზუნათაჩი (Berrak Tüzünataç), ჯერენ მორაი ორჯან (Ceren Moray Orcan), დემეთ ევგარი (Demet Evgar Babataş), დერენ ტალუ (Deren Talu), დილან ფოლათი (Dilan Polat), დუიგუ ოზასლან მუტაფი (Duygu Özaslan Mutaf), ენგინ ფოლათი (Engin Polat), ფეიზა ალთუნ (Feyza Altun), ჰადისე აჩიქგოზი (Hadise Açıkgöz), ირემ დერიჯი (İrem Derici), ქაან ილდირიმი (Kaan Yıldırım), ქუბილაი აკა (Kubilay Aka), მეთინ აქდიულერ (Metin Akdülger), ოზგე ოზპირინჩი (Özge Özpirinçci), ზეინეპ მერიჩ (Zeynep Meriç Aral Keskin), ზიინეთ სალი (Ziynet Sali).

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძარს ებრძვიან, ამჯერად ბურსაში
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძარს ებრძვიან, ამჯერად ბურსაში
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან
6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თურქეთში – ერთი ადამიანი დაიღუპა
6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თურქეთში – ერთი ადამიანი დაიღუპა
Interview: As the Caucasus Turns Away from Russia, What Role Will Turkey Play — and What’s Next for Georgia?
Interview: As the Caucasus Turns Away from Russia, What Role Will Turkey Play — and What’s Next for Georgia?

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 ნოემბერი

კადიროვმა დააჯილდოვა შვილი, რომელიც მისი მოადგილეა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 მაისი

რუსეთში საიდუმლოდ რჩება მარგარიტა სიმონიანის პროპაგანდისტი ქმრის საფლავის მდებარეობა 08.10.2025
რუსეთში საიდუმლოდ რჩება მარგარიტა სიმონიანის პროპაგანდისტი ქმრის საფლავის მდებარეობა
თურქეთში ცნობილი მსახიობები და მომღერლები დააკავეს 08.10.2025
თურქეთში ცნობილი მსახიობები და მომღერლები დააკავეს
გლდანის ციხის ყოფილი უფროსი გარდაცვლილი იპოვეს 08.10.2025
გლდანის ციხის ყოფილი უფროსი გარდაცვლილი იპოვეს
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 ოქტომბერი 08.10.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 ოქტომბერი
„4 ოქტომბერს ვნახე, კობახიძის მასწავლებლები როგორ მიდიოდნენ რუსთაველის აქციაზე“ – სიმონ ჯანაშია 07.10.2025
„4 ოქტომბერს ვნახე, კობახიძის მასწავლებლები როგორ მიდიოდნენ რუსთაველის აქციაზე“ – სიმონ ჯანაშია
„კადაფიც ამბობდა, რომ თანაგრძნობა არ უნდა გქონდეს“ – ინტერვიუ 07.10.2025
„კადაფიც ამბობდა, რომ თანაგრძნობა არ უნდა გქონდეს“ – ინტერვიუ