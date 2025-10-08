თურქეთში ცნობილი მსახიობები და მომღერლები დააკავეს

დღეს, 8 ოქტომბერს, სტამბოლში, სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს და პოლიციის განყოფილებაში შემოწმების მიზნით გადაიყვანეს თურქულ შოუბიზნესში ცნობილი 19 პირი.
თურქულ შოუბიზნესში ცნობილი პირების დაკავება უკავშირდება ნარკოტიკებისა და ეკონომიკური დანაშაულის ბიუროს მიერ დაწყებულ გამოძიებას. ისინი საკუთარ სახლებში დააკავეს.
ჟანდარმერიაში გამოკითხვისა და შემოწმების მიზნით გადაყვანილ პირებს შორის არიან ცნობილი მსახიობი და მომღერალი დემეთ ევგარი, ბირჯე აქალაი და კუბილაი აკა.
„19 პირი გადაიყვანეს ჟანდარმერიაში ჩვენებებისა და სისხლის ნიმუშების აღებისთვის. ცნობილი პირების დაკავების ორდერი არ არის გაცემული. მათ გაათავისუფლებენ ჩვენებებისა და სისხლის ნიმუშების აღების შემდეგ,“ – წერს თურქული პრესა.
როგორც თურქული პრესა წერს, ჟანდარმერიაში გადაყვანილ პირებს შორის არიან:
ბირჯე აქალაი (Birce Akalay), ბერაქ ტუზუნათაჩი (Berrak Tüzünataç), ჯერენ მორაი ორჯან (Ceren Moray Orcan), დემეთ ევგარი (Demet Evgar Babataş), დერენ ტალუ (Deren Talu), დილან ფოლათი (Dilan Polat), დუიგუ ოზასლან მუტაფი (Duygu Özaslan Mutaf), ენგინ ფოლათი (Engin Polat), ფეიზა ალთუნ (Feyza Altun), ჰადისე აჩიქგოზი (Hadise Açıkgöz), ირემ დერიჯი (İrem Derici), ქაან ილდირიმი (Kaan Yıldırım), ქუბილაი აკა (Kubilay Aka), მეთინ აქდიულერ (Metin Akdülger), ოზგე ოზპირინჩი (Özge Özpirinçci), ზეინეპ მერიჩ (Zeynep Meriç Aral Keskin), ზიინეთ სალი (Ziynet Sali).