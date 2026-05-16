თურქეთში, ქალაქ სამსუნში დრონი ჩამოვარდა

16.05.2026
თურქული მედიის ცნობით, დღეს, 16 მაისს, ქალაქ სამსუნში, ქუჩაში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა.

ინციდენტი დაახლოებით  დილის 06:30 საათზე, ქაზიმ კარაბექირის უბანში მოხდა.

დრონის ჩამოვარდნის შედეგად დაზიანდა ორი შენობის სახურავი და ფანჯრები.

მედიის ცნობით, მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, თუ ვისი წარმოებისაა დრონი და რა მიზნით იქნა გაშვებული.

არსებული ინფორმაციით, დრონი დაახლოებით 25 კილოგრამს იწონის და მისი ფრთების შლილი დაახლოებით 1 მეტრია.

შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.

