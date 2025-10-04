ცესკოს ცნობით, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 მილიონ 438 116-მა ამომრჩეველმა

ცესკოს ინფორმაციით, 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 მილიონ 438 116 ამომრჩეველმა. არჩევნებზე სულ რეგისტრირებული იყო 3 მილიონ 513 818 ამომრჩეველი.
საქართველოს ისტორიაში ეს არჩევნები ყველაზე დაბალი აქტივობით არის გამორჩეული და იმითაც, რომ საარჩევნო პროცესს არ აკვირდებოდნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები.
ცესკოს მონაცემებით, ამომრჩეველთა აქტივობა 4 ოქტომბერს, დილის 10 საათისთვის 7.85% იყო, 12 საათისთვის – 17.15 %, 15:00 საათისთვის – 28,22 %, 17:00 საათისთვის – 33.46 პროცენტამდე გაიზარდა, 20:00 საათისთვის კი 40,93 პროცენტზე ავიდა.
ცესკოს მონაცემებით, თბილისში რეგისტრირებული 1 მილიონ 043 482 ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 324 281 -მა ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 31.08 პროცენტია.
აჭარაში რეგისტრირებული 320 615 ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 146 845 – მა ამომრჩეველმა [45,8 %] .
ბათუმში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 59 901 – მა ამომრჩეველმა – სულ რეგისტრირებული იყო 157 439 ამომრჩეველი.
ყველაზე მაღალი აქტივობა – 58.77 დაფიქსირდა რაჭა-ლეჩხუმში, აქ რეგისტრირებული 29 117 ამომრჩევლიდან ხმა 17112-მა ამომრჩეველმა მისცა.
