მთავარი,სიახლეები

ცესკოს ცნობით, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 მილიონ 438 116-მა ამომრჩეველმა

05.10.2025 •
ცესკოს ცნობით, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 მილიონ 438 116-მა ამომრჩეველმა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ცესკოს ინფორმაციით, 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 მილიონ 438 116 ამომრჩეველმა. არჩევნებზე სულ რეგისტრირებული იყო 3 მილიონ 513 818 ამომრჩეველი.

საქართველოს ისტორიაში ეს არჩევნები ყველაზე დაბალი აქტივობით არის გამორჩეული და იმითაც, რომ საარჩევნო პროცესს არ აკვირდებოდნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები.

ცესკოს მონაცემებით, ამომრჩეველთა აქტივობა 4 ოქტომბერს, დილის 10 საათისთვის 7.85% იყო, 12 საათისთვის – 17.15 %, 15:00 საათისთვის – 28,22 %, 17:00 საათისთვის – 33.46 პროცენტამდე გაიზარდა, 20:00 საათისთვის კი 40,93 პროცენტზე ავიდა.

ცესკოს მონაცემებით, თბილისში რეგისტრირებული 1 მილიონ 043 482 ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 324 281 -მა ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 31.08 პროცენტია.

აჭარაში რეგისტრირებული 320 615 ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 146 845 – მა ამომრჩეველმა [45,8 %] .

ბათუმში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 59 901 – მა ამომრჩეველმა – სულ რეგისტრირებული იყო 157 439 ამომრჩეველი.

ყველაზე მაღალი აქტივობა – 58.77 დაფიქსირდა რაჭა-ლეჩხუმში, აქ რეგისტრირებული 29 117 ამომრჩევლიდან ხმა 17112-მა ამომრჩეველმა მისცა.

ამავე თემაზე: 

4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა
4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები
ბათუმში საპროტესტო აქცია დღეს 4 საათზე დაიწყება საკონსტიტუციო სასამართლოსთან
ბათუმში საპროტესტო აქცია დღეს 4 საათზე დაიწყება საკონსტიტუციო სასამართლოსთან
არჩევნები დამკვირვებლების გარეშე, რეპრესიებისა და ბოიკოტის ფონზე
არჩევნები დამკვირვებლების გარეშე, რეპრესიებისა და ბოიკოტის ფონზე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე – 2 მარტი

უკრაინის თავდაცვამ 3 რუსული თვითმფრინავი ჩამოაგდო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 24 მარტი

ცესკოს ცნობით, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 მილიონ 438 116-მა ამომრჩეველმა 05.10.2025
ცესკოს ცნობით, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 მილიონ 438 116-მა ამომრჩეველმა
4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა 05.10.2025
4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა
ირაკლი კობახიძე აქციის მონაწილეების დაკავებას აანონსებს 04.10.2025
ირაკლი კობახიძე აქციის მონაწილეების დაკავებას აანონსებს
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ 04.10.2025
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული 04.10.2025
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები 04.10.2025
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები