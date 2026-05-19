საქართველოში წელს ყველაზე მეტი მსუბუქი ავტომობილი შემოიტანეს და გაიტანეს

საქართველოში 2026 წლის იანვარ-აპრილში იმპორტირებულ საქონელს შორის პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია.
მსუბუქი ავტომობილებია პირველ ადგილზე საქართველოდან გატანილ საქონელს შორისაც.
მიუხედავად ამისა, მსუბუქი ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის [საქსტატის] მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტმა 925.9 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 471.3 მილიონი აშშ დოლარი, ხოლო მესამე ადგილზეა ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები 254.1 მილიონი აშშ დოლარი.
საქსტატის მონაცემებით, 2025 წლის იანვარ აპრილში საქართველოში შემოტანილი იყო 1 მილიარდ 203 მილიონ 752 ათასი აშშ დოლარის მსუბუქი ავტომობილები, ხოლო 2026 წლის იგივე პერიოდში კი 925 მილიონ 899 ათასი აშშ დოლარის ავტომობილები.
რაც შეეხება ექსპორტს – საქართველოდან 2026 წლის იანვარ-აპრილში გატანილია 537,4 მილიონი აშშ დოლარის მსუბუქი ავტომობილები. მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები – 324.1 მილიონი აშშ დოლარი, ხოლო მესამე ადგილზეა ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები – 225.1 მილიონი აშშ დოლარი.
საქსტატის მონაცემებით, 2025 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან გატანილი იყო 753 მილიონ 954 ათასი აშს დოლარის მსუბუქი ავტომობილები, ხოლო 2026 წლის იგივე პერიოდში საქართველოდან გატანილია 537 მილიონ 351 ათასი აშშ დოლარის ავტომობილები.
„ბათუმელებმა“ სახელმწიფო შესყიდვების პორტალზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მსუბუქი მანქანების შესყიდვებიც შეისწავლა. აღმოჩნდა, რომ 2013 წლის იანვრიდან 2025 წლის ჩათვლით პერიოდში ბიუჯეტის ფულით სულ ცოტა 175 მილიონ 292 ათასი ლარის მსუბუქი ავტომანქანაა შეძენილი.
„ოცნების“ მთავრობას გადაწყვეტილი ჰქონდა საქართველოში 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების საქართველოში შემოტანის აკრძალვაც, თუმცა გადაწყვეტილება შეცვალა.
6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების შემოტანა არ აკრძალეს, თუმცა ამ ასაკის ავტომობილების განბაჟება 5,6-ჯერ გააძვირეს.
ასევე, ირაკლი კობახიძის თქმით, 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილებზე დაწესდება განბაჟების 4.5-ლარიანი ტარიფი, ნაცვლად დღეს არსებული 80 თეთრისა.
