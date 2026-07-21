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ოდესასთან სამოქალაქო გემის ეკიპაჟის წევრების დაღუპვას ინდოეთის საგარეო გამოეხმაურა

21.07.2026
ოდესასთან სამოქალაქო გემის ეკიპაჟის წევრების დაღუპვას ინდოეთის საგარეო გამოეხმაურა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ინდოეთის საგარეო სამინისტრო გამოეხმაურა უკრაინაში, ოდესის პორტთან რუსეთის სარაკეტო თავდასხმას სამოქალაქო გემ Golden Leo-ზე. ამ თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი 4 ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა.

„კომერციულ გემებზე თავდასხმები და უდანაშაულო სამოქალაქო ეკიპაჟის წევრების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება, ასევე ნავიგაციისა და ვაჭრობის თავისუფლების სხვა დაბრკოლებები დასაგმობია და თავიდან უნდა იქნას აცილებული“, – ნათქვამია ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

გვინეა-ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ გემს, რომელიც მარცვლეულს გადაჰქონდა, ოდესის პორტიდან გასვლისას დაესხნენ თავს. სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ეკიპაჟის 10 წევრი – ინდოეთის, სირიისა და უკრაინის მოქალაქეები.

ოდესის პორტებზე თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომაც. რუსული მხარე აცხადებს, რომ მათი სამიზნეა უკრაინის პორტები და გემები, რომლებიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების ინტერესებს ემსახურებიან.

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