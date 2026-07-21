ოდესასთან სამოქალაქო გემის ეკიპაჟის წევრების დაღუპვას ინდოეთის საგარეო გამოეხმაურა

ინდოეთის საგარეო სამინისტრო გამოეხმაურა უკრაინაში, ოდესის პორტთან რუსეთის სარაკეტო თავდასხმას სამოქალაქო გემ Golden Leo-ზე. ამ თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი 4 ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა.
„კომერციულ გემებზე თავდასხმები და უდანაშაულო სამოქალაქო ეკიპაჟის წევრების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება, ასევე ნავიგაციისა და ვაჭრობის თავისუფლების სხვა დაბრკოლებები დასაგმობია და თავიდან უნდა იქნას აცილებული“, – ნათქვამია ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
გვინეა-ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ გემს, რომელიც მარცვლეულს გადაჰქონდა, ოდესის პორტიდან გასვლისას დაესხნენ თავს. სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ეკიპაჟის 10 წევრი – ინდოეთის, სირიისა და უკრაინის მოქალაქეები.
ოდესის პორტებზე თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომაც. რუსული მხარე აცხადებს, რომ მათი სამიზნეა უკრაინის პორტები და გემები, რომლებიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების ინტერესებს ემსახურებიან.