მთავარი,სიახლეები

4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა

05.10.2025 •
4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ცესკოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 4 ოქტომბერს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს ცესკოში მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა. აქ არ არის ასახული იმ საჩივრების რაოდენობის შესახებ, რომლებიც საარჩევნო  უბნებიდან საოლქო კომისიებში შევიდა.

თუმცა, სავარაუდოდ, ბევრი საჩივარი არც საოლქო კომისიებში იქნება დარეგისტრირებული, რადგან 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ფაქტობრივად დამკვირვებლების გარეშე ჩატარდა.

არჩევნებს არ აკვირდებოდნენ, როგორც ადგილობრივი ავტორიტეტული სადამკვირვებლო ორგანიზაციები,  რომლებიც წლებია აკვირდებიან არჩევნებს, ასევე – ცნობილი საერთაშორისო მისები.

ცესკოს ვებგვერდის მონაცემებით, საჩივრები მცირე რაოდენობით დაუწერიათ პარტიებს: „ლელოსა“ და „გახარია საქართველოსთვის“.  როგორც ჩანს, ამ არჩევნებზე დარღვევები ვერც იმ ორგანიზაციებმა აღმოაჩინეს, რომლებიც არჩევნებზე დამკვირვებლებად დარეგისტრირდნენ, თუმცა მათი საქმიანობის შესახებ საზოგადოებისთვის ფართოდ ცნობილი არ არის.

ცესკოს თანახმად, 24 საჩივრიდან 3 საჩივარი „ოცნების“ წარმომადგენლებს დაუწერიათ. სამივე საჩივრით „ოცნების“ წარმომადგენლები „ლელოს“ წარმომადგენლებს უჩივიან და ვიდეოგადაღების წესების დარღვევას ედავებიან.

„ლელოსა“ და გახარიას პარტიის საჩივრებში კი, ძირითადად, უბნიდან ასი მეტრის რადიუსში სიებიანი პირების მიერ ამომრჩევლის აღრიცხვაზე, უბანთან აგიტაციაზე, პარტიის წარმომადგენლისთვის ხელშეშლაზე, ხმის მიცემის წესის დარღვევაზე, რეგისტრატორების მაგიდების განლაგებასა და სხვა, მსგავს საკითხებზეა საუბარი.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ჩატარდა „ოცნების“ მასშტაბური რეპრესიების ფონზე, ავტორიტეტული ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებლების გარეშე.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები
ბათუმში საპროტესტო აქცია დღეს 4 საათზე დაიწყება საკონსტიტუციო სასამართლოსთან
ბათუმში საპროტესტო აქცია დღეს 4 საათზე დაიწყება საკონსტიტუციო სასამართლოსთან
არჩევნები დამკვირვებლების გარეშე, რეპრესიებისა და ბოიკოტის ფონზე
არჩევნები დამკვირვებლების გარეშე, რეპრესიებისა და ბოიკოტის ფონზე
არჩევნები 60-ზე მეტი პოლიტპატიმრით და ოპოზიციის ლიდერებით ციხეში
არჩევნები 60-ზე მეტი პოლიტპატიმრით და ოპოზიციის ლიდერებით ციხეში

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 ივლისი

სამ თვეში უკრაინაში ომის შედეგად 589 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა – გაერო

4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა 05.10.2025
4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა
ირაკლი კობახიძე აქციის მონაწილეების დაკავებას აანონსებს 04.10.2025
ირაკლი კობახიძე აქციის მონაწილეების დაკავებას აანონსებს
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ 04.10.2025
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული 04.10.2025
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები 04.10.2025
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები
„რეჟიმს ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენს მარცხად გაგვიფორმოს საკუთარი მარცხი” – თამარ ჩერგოლეიშვილი 04.10.2025
„რეჟიმს ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენს მარცხად გაგვიფორმოს საკუთარი მარცხი” – თამარ ჩერგოლეიშვილი