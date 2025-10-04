„ლელოს“ და „გახარია საქართველოსთვის“ განცხადება – „ეს არის მშვიდობიანი პროტესტის დისკრედიტაცია“

ოპოზიციური პარტიები: „ლელო – ძლიერი საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“ 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციაზე განვითარებული მოვლენების შესახებ განცხადებას ავრცელებენ.
„ხელისუფლების ცვლილება მხოლოდ არჩევნებით, კონსტიტუციური გზით უნდა მოხდეს – ეს გზა ავირჩიეთ ჩვენ და მტკიცედ გვწამს ამის! ძალადობა მიუღებელია, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს ის. ამასთან პროცესების ესკალაციაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ივანიშვილის რეჟიმს.
აქვე, ვგმობთ დღევანდელი პროცესის ორგანიზატორების ყველა მცდელობას, რომლებიც საერთო სახალხო მშვიდობიანი პროტესტის დისკრედიტაციას ახდენენ. ქვეყანა ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია – საზოგადოება გახლეჩილი.
ერთადერთი სწორი გამოსავალი ახალი საპარლამენტო არჩევნების დაუყოვნებლივ დანიშვნაა!“ – აღნიშნულია „ლელო ძლიერი საქართველოს“ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ორბელიანის სასახლის აღების მცდელობას ემიჯნება გახარიას პარტიაც.
„რაც ახლა ხდება, არის სახალხო მშვიდობიანი პროტესტის დისკრედიტაცია, ძალადობა მიუღებელია!
მოვუწოდებთ საქართველოს მოქალაქეებს, არ მიიღონ მონაწილეობა რადიკალურ და დესტრუქციულ პროვოკაციაში! ამ მოვლენების უმართავ პროცესებში გადაზრდა მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს მტრების ინტერესებშია,“ – აცხადებენ პარტიაში „გახარია საქართველოსთვის.“
ორბელიანის სასახლის აღების მცდელობას გაემიჯნა სალომე ზურაბიშვილიც. მან განაცხადა, რომ „ეს ფარსი მხოლოდ რეჟიმის მიერ შეიძლება იყოს დადგმული“.
თბილისში, რუსთაველის ქუჩაზე პროევროპული საპროტესტო აქცია გრძელდება. აქციის მონაწილეების ნაწილმა „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრის, მურთაზ ზოდელავას მოწოდების შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან გადაინაცვლა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან სპეცრაზმმა გამოიყენა აქციის დაშლის სპეციალური საშუალებები.
დაძაბულობა თბილისში საპროტესტო აქციაზე ამ დრომდე [20:50 სთ] გრძელდება.