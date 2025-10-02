კუპრაშვილის ბიურომ ქალ აქტივისტებს, არარსებული ორგანიზაციის წევრობისთვის უჩივლა

გორელ აქტივისტებს, თეონა ფანქველაშვილს, თეო ბზიშვილსა და ლუკა ხიზაძეს, ანტიკორუფციულმა ბიურომ იმ ორგანიზაციის წევრობის გამო უჩივლა, რომელიც არ არსებობს. ანტიკორუფციულ ბიუროს თავად უწერია საჩივარში, რომ „ფარი“ და „ერთობა“ ფეისბუქში შექმნილი გვერდებია და საჯარო რეესტრში მათი რეგისტრაცია არ ფიქსირდება.
ანტიკორუფციულის ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაძე, სასამართლოს სთხოვდა, წვდომა მიეცა აქტივისტების საბანკო ანგარიშებზე, თუმცა მოსამართლე ნინო გერგაულმა მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. რაჟდენ კუპრაშვილმა გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა.
ის, რომ რაჟდენ კუპრაშვილი არ არსებული ორგანიზაციის წევრობას აბრალებდა და მოითხოვდა მათ ანგარიშებზე წვდომას, აქტივისტებმა მხოლოდ მაშინ გაიგეს, როცა კუპრაშვილის საჩივარი სააპელაციოში შევიდა.
„მოსამართლის თანაშემწემ დამირეკა და მითხრა, რომ თქვენზე ანტიკორუფციულიდან იყო საჩივარი შესული გორის საქალაქო სასამართლოში და მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მოთხოვნაო.
რაჟდენ კუპრაშვილი გვიჩივის იმ მოტივით, რომ თითქოს ჩვენ გრანტები გვაქვს მიღებული ევროპიდან, დასავლეთიდან და რომ ვართ ორგანზიაცია „ფარის“ წევრები.
ასევე წერს, რომ ზაფხულში ვესწრებოდით ტრენინგებს კაპროვანში, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება, იმიტომ, რომ კაპროვანში ცხოვრებაში არ ვართ არცერთი ნამყოფი.
„ფარი“, რომლის წევრობასაც გვაბრალებს რაჟდენ კუპრაშვილი, საინიციატივო ჯგუფია და არა ორგანიზაცია და ამ ჯგუფის წევრებიც აპროტესტებენ იმ უსამართლობას, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება.
ანუ „ფარი“ არის საინიციატივო ჯგუფი და „ერთობა“ არის უბრალოდ იდეა – ძალა ერთობაშია, რა.
საჩივარში წერია, რომ თქვენ მიიღეთ სარგებელიო, ანუ ოფისებით სარგებლობთო და კიდევ რაღაც საკვებზე იყო საუბარი, მსგავსი რაღაცეები არასდროს არ გვქონია.
ერთადერთი, საინიციატივო ჯგუფი, რომლის წევრიც ვართ მე და ჩემი მეგობრები 2016 წლიდან, მარო მაყაშვილის ჯგუფია და ამ ჯგუფის მიზანი იყო გვესაუბრა მარო მაყაშვილზე, გვქონდა ინიციატივა, რომ გორში სტალინის ქუჩას შეცვლოდა სახელი და დარქმეობა მარო მაყაშვილის ქუჩა, ასევე ვაწყობდით პერფორმანსებს და სხვადასხვა აქციას ევროპის დღეებთან დაკავშირებით, ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ტოტალიტარიზმი კლავს და ასევე გვქონდა ინიციატივა, რომ სტალინის მუზეუმსაც შეცვლოდა სახელი და ამ მუზეუმში სტალინური რეპრესიების რეალური ისტორიები მოეყოლათ ტურისტებისთვის.
თუმცა ორგანიზაციად ჩვენ არ ვართ დარეგისტრირებული, რადგან ჩვენი აქტივიზმითაც ვაკეთებთ იმ საქმეს, რაც მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია“, – ამბობს თეონა ფანქველაშვილი.
როგორც თეონა ამბობს, რაჟდენ კუპრაშვილის ბიუროს აქტივუსტების წინააღმდეგ საჩივარი 24 სექტემბერს შეუტანია სასამართლოში.
„სააპელაციოში სასამართლში, როგორც გვითხრეს, ვერ დავესწრებით პროცესს, რადგან ზეპირი მოსმენის გარეშე მიირებს გადაწყვეტილებას მოსამართლე.
უბრალოდ, ძალიან აქტიური მოქალაქე ვარ, სამოქალაქო აქტივისტი ვარ და ალბათ ვეჩხირები სისტემას თვალში“, – ამბობს თეონა ფანქველაშვილი.
„ბათუმელები“ ესაუბრა თეო ბზიშვილსაც.
„31 წლის ვარ და ამ დროის განმავლობაში, არ ვყოფილვარ არცერთი ორგანიზაციის წევრი და ჩემი ხელფასის გარდა, სხვა რაიმე შემოსავალი მიღებული არ მაქვს.
თუმცა, მე როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს გამიცია არაერთი მცირედი შემოწირულობები – 20-30 ან 10 ლარი იმ აქტივისტების დასახმარებლად, ვისი შრომაც ნამდვილად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ამ ქვეყნისთვის ბრძოლაში.
ქალთა უფლებები ჩემთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ ტიპის ორგანიზაციების წევრებიც კი არ ვარ და ჩემდა სამარცხვინოდ უნდა ვთქვა, რომ არასდროს არცერთი გრანტი არ მაქვს მიღებული.
თებერვალში იყო იმ ავადსახსენებლის (იგულისხმება ივანიშვილი) დაბადების დღე და მაშინ, გორელ აქტივისტებს აქცია გვქონდა და თუ გახსოვთ, ტვ პირველის ოპერატორი ლაშა ჯაჯიაშვილი დააკავეს.
მეორე დღეს კი გავრცელდა კადრები, რომ თითქოს ჩვენ იქ რაღაც ფულს ვარიგებდით, სინამდვილეში ეს თანხა შევაგროვეთ გორელი ფოტოგრაფის – კახაბერ ქარელიძის დაბადების დღის ტორტის შესაძენად და ამით გამოვხატეთ მადლიერება მისი საქმიანობის მიმართ: ადამიანი ყოველდღიურ რეჟიმში უსასყიდლოდ, მოხალისეობრივად მოდიოდა და აშუქებდა საპროტესტო აქციებს.
შემდეგ კი ეს კადრები ატრიალეს სახელისუფლებო მედიებში“, – ამბობს თეო ბზიშვილი.
მისი თქმით, მას არაფერი აქვს დასამალი არც პირად შემოსავლებთან და არც სახელფასო ჩარიცხვების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. თუმცა, რაჟდენ კუპრაშვილის ბიუროს მხრიდან, მის ანგარიშებზე წვდომის მიღების სამართლებრივ ფორმებს არ ეთანხმება.
„რომ ეთქვა, ამოვბეჭდავდი და ისე გავუგზავნიდი კუპრაშვილს ამონაწერს, რადგან არაფერი მაქვს დასამალი. ექვსი წელია საბანკო სექტორში ვმუშაობ და ხელფასის გარდა არანაირი სხვა ჩარიცხვა არ მიფიქსირდება ისედაც, მაგრამ სამართლებრივი თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები ჩვენს ანგარიშებზე ამ ფორმით წვდომას.
როცა ქვეყანაში ამ დონის კორუფციაა და 650 მილიონ დოლარს იპარავს ერთი ადამიანი, ასევე კორუფციის სხვა არაერთი შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ამ დროს რაჟდენ კუპრაშვილი იცლის თეო ბზიშვილის 1800-ლარიანი სახელფასო ანგარიშებისთვის.
და არა იმ კორუფციული ფაქტების შესასწავლად, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს“, – ამბობს თეო ბზიშვილი.