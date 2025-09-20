მაჭახელა კალაპოტიდან გადმოვიდა, დაიტბორა სახლები – ხელვაჩაურის მერია

წვიმის შედეგად ხელვაჩაურში მდინარე მაჭახელა კალაპოტიდან გადმოვიდა, დაიტბორა სახლები, დაზიანებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, გზები.
„ამინდის მკვეთრი გაუარესების შედეგად, მდინარე მაჭახელა ადიდდა და გადმოვიდა კალაპოტიდან. დაზიანდა ახლომდებარე სარესტორნო ინფრასტრუქტურა და დატბორილია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი,“ – აღნიშნულია ხელვაჩაურის მერიის მიერ დღეს, 20 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში.
ამ განცხადების მიხედვით, მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ადგილზე არიან და გაწმენდითი სამუშაო დაიწყო.