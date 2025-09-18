„კანონის დარღვევას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება?“ – სალომე ზურაბიშვილი ჩიმაევზე

„წარმოუდგენელი უტიფრობა! და ასეთ აშკარა კანონის დარღვევას და ტირაჟირებას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება და მართვის უფლების ჩამორთმევა? თუ კადიროვობა ინდულგენციაა!“ – წერს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით, სადაც ჩანს UFC-ის ჩემპიონი, რუსი, წარმოშობით ჩეჩენი ხამზატ ჩიმაევი. ამ კადრების მიხედვით ის თბილისში ავტომანქანით გადაჭარბებული სისწრაფით გადაადგილდება.
UFC-ის ჩემპიონი ხამზატ ჩიმაევი საქართველოში რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა, გავრცელდა მისი და თბილისის მერის კახა კალაძის შეხვედრის კადრებიც. ასევე, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას თბილისში ახალი მანქანა, „ფერარი“ აჩუქეს. ეს კადრები კახა კალაძის ინსტაგრამის გვერდზეც არის გამოქვეყნებული.
ჩემპიონის ტიტულის მიღების შემდეგ ჩიმაევს მდიდრული საჩუქარი ჩეჩნეთის ლიდერისგან, რამზან კადიროვისგანაც მიუღია.
ხამზატ ჩიმაევი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის ახალი ჩემპიონია. ის ჩიკაგოში გამართულ ბრძოლაში არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახელით გამოვიდა, ხუთრაუნდიან ბრძოლაში ყველა რაუნდი მოიგო და გაიმარჯვა.