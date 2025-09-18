მთავარი,სიახლეები

„კანონის დარღვევას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება?“ – სალომე ზურაბიშვილი ჩიმაევზე

18.09.2025 •
„კანონის დარღვევას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება?“ – სალომე ზურაბიშვილი ჩიმაევზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„წარმოუდგენელი უტიფრობა! და ასეთ აშკარა კანონის დარღვევას და ტირაჟირებას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება და მართვის უფლების ჩამორთმევა? თუ კადიროვობა ინდულგენციაა!“ – წერს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით, სადაც ჩანს UFC-ის ჩემპიონი, რუსი, წარმოშობით ჩეჩენი ხამზატ ჩიმაევი. ამ კადრების მიხედვით ის თბილისში ავტომანქანით გადაჭარბებული სისწრაფით გადაადგილდება.

UFC-ის ჩემპიონი ხამზატ ჩიმაევი საქართველოში რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა, გავრცელდა მისი და თბილისის მერის კახა კალაძის შეხვედრის კადრებიც. ასევე, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას თბილისში ახალი მანქანა, „ფერარი“ აჩუქეს. ეს კადრები კახა კალაძის ინსტაგრამის გვერდზეც არის გამოქვეყნებული.

ჩემპიონის ტიტულის მიღების შემდეგ ჩიმაევს მდიდრული საჩუქარი ჩეჩნეთის ლიდერისგან, რამზან კადიროვისგანაც მიუღია.

კადიროვი და ჩიმაევი

ხამზატ ჩიმაევი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის ახალი ჩემპიონია. ის ჩიკაგოში გამართულ ბრძოლაში არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახელით გამოვიდა, ხუთრაუნდიან ბრძოლაში ყველა რაუნდი მოიგო და გაიმარჯვა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რა თქვა სალომე ზურაბიშვილმა ჰელსინკის კომისიაზე – „აქ ვარ იმ ადამიანების სახელით, რომლებიც ციხეში სხედან“
რა თქვა სალომე ზურაბიშვილმა ჰელსინკის კომისიაზე – „აქ ვარ იმ ადამიანების სახელით, რომლებიც ციხეში სხედან“
„კიდევ ერთი პოლიტიკურად მოტივირებული განაჩენი“ – სალომე ზურაბიშვილი
„კიდევ ერთი პოლიტიკურად მოტივირებული განაჩენი“ – სალომე ზურაბიშვილი
„ჩვენ წინ იწერება სისტემური სიცრუის ქრონიკა“ – ზურაბიშვილი მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე
„ჩვენ წინ იწერება სისტემური სიცრუის ქრონიკა“ – ზურაბიშვილი მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე
“თუ დღეს დადგა განაჩენი, ეს იქნება ამ უსამართლობაში მონაწილე ყველა ადამიანის განაჩენი” – ზურაბიშვილი
“თუ დღეს დადგა განაჩენი, ეს იქნება ამ უსამართლობაში მონაწილე ყველა ადამიანის განაჩენი” – ზურაბიშვილი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 აგვისტო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 თებერვალი

ყოფილი აზოვის პოლკი ადასტურებს, რომ ამჟამად ავდიივკასთან იბრძვის

„კანონის დარღვევას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება?“ – სალომე ზურაბიშვილი ჩიმაევზე 18.09.2025
„კანონის დარღვევას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება?“ – სალომე ზურაბიშვილი ჩიმაევზე
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი 18.09.2025
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი
„მზიას სია“ – ინტერვიუების ციკლი ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანთან ერთად | ქართველი ემიგრანტების ინიციატივა 18.09.2025
„მზიას სია“ – ინტერვიუების ციკლი ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანთან ერთად | ქართველი ემიგრანტების ინიციატივა
„საკანი 38 ანუ პატარა რუსთაველი“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან 18.09.2025
„საკანი 38 ანუ პატარა რუსთაველი“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან
ბევრი დანაშაული დაუგროვდათ და უნდათ თავი შეაფარონ ავტორიტარიზმს – მასწავლებელი „ოცნებაზე“ 18.09.2025
ბევრი დანაშაული დაუგროვდათ და უნდათ თავი შეაფარონ ავტორიტარიზმს – მასწავლებელი „ოცნებაზე“
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი 18.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი