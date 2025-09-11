„სააგიტაციო მასალის დაზიანება ისჯება საარჩევნო კოდექსით და არა სისხლის კოდექსით“ – ნინო ლომჯარია

„სააგიტაციო მასალის დაზიანება ისჯება საარჩევნო კოდექსით და არა სისხლის კოდექსით“, – წერს ფეისბუქზე ნინო ლომჯარია, ყოფილი სახალხო დამცველი.
10 სექტემბერს სისხლის სამართლის წესით 23 წლის სტუდენტი მეგი დიასამიძე დააკავეს. მას გამოძიება კახი კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების გამო სსკ-ს 187-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავება. ეს მუხლი გულისხმობს სხვისი ნივთის დაზიანებას, ან განადგურებას.
მეგი დიასამიძე წინასწარი დაკავების იზოლატორშია. ჯერ მისთვის ბრალი პროკურატურას არ წარუდგენია.
ნინო ლომჯარიას შეფასებით, თუ დადგინდება, რომ საარჩევნო პლაკატი ნამდვილად დაზიანდა, ამ შემთხვევაში საარჩევნო კოდექსი 1000-ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს.
კვალიფიციური და დამოუკიდებელი იურისტები მეგი დიასამიძის ქმედებაში – კახი კალაძის საარჩევნო ბანერზე წარწერის გაკეთება – სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას გამორიცხავენ.
„წინასაარჩევნო პერიოდში კანდიდატის პლაკატის დაზიანების საკითხზე პასუხისმგებლობას არეგულირებს საარჩევნო კოდექსი (არა სისხლის კოდექსი) და მისთვის გათვალისწინებულია 1000 ლარიანი ჯარიმა.
„დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება” [საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 46. პუნქტი 7.1]; საარჩევნო პლაკატის დაზიანება ისჯება კოდექსის 80-ე მუხლით: „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნაწილში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.” [მუხლი 93, პუნქტი 4];კოდექსის 80-ე მუხლი ითვალისწინებს 1000 ლარიან ჯარიმას,“ – წერს ნინო ლომჯარია.
