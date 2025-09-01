ბათუმისთვის დიდ და პატარა ავტობუსებს იყიდიან – 10,5 მილიონი ლარი 18 ავტობუსისთვის

ბათუმისთვის 18 ავტობუსის შესაძენად სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ ტენდერები გამოაცხადა. ორი ტიპის ავტობუსებში მთლიანობაში ბიუჯეტიდან მაქსიმუმ 10,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება.
ავტობუსები ბათუმმა 6 თვის განმავლობაში უნდა მიიღოს, თანხას კი მიმწოდებელს 2027 წლის თებერვლამდე გადაუხდიან სრულად.
სატენდერო პირობების მიხედვით შესასყიდი 10 ავტობუსიდან თითოეულის სიგრძე უნდა იყოს 11,5 მეტრიდან 12-500 მეტრამდე, ხოლო 8 ავტობუსის შემთხვევაში – სიგრძე 6,5 მეტრიდან 8,5 მეტრამდე.
10 ავტობუსის შესყიდვა დაგეგმილია მაქსიმუმ 7 590 590 ლარად, ანუ ერთი ავტობუსის სატენდერო ფასია 759 059 ლარი.
მახასიათებლები ასე გამოიყურება:
„ძარის ტიპი – დაბალიატაკიანი საქალაქო ავტობუსი;
სიგრძე – არანაკლებ 11 500 მმ. და არაუმეტეს 12 500 მმ.
არანაკლებ 25 სტანდარტული დასაჯდომი ადგილი + სივრცე არანაკლებ ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის ეტლისათვის;
მგზავრების რაოდენობა სულ – არანაკლებ 70 მგზავრი;
დიზელის საწვავზე მომუშავე ძრავი, არანაკლებ Euro 5 ემისიის სტანდარტის შესაბამისი. ძრავი განთავსებული უნდა იყოს ავტობუსის უკანა ნაწილში…
ავტობუსის ფერი – ლურჯი ფერი, სახურავი თეთრი ფერის“.
8 ავტობუსის შესყიდვა დაგეგმილია მაქსიმუმ 2 920 816 ლარად, ანუ ერთი ავტობუსის სატენდერო ფასია 356 102 ლარი.
მახასიათებლებია:
„ძარის ტიპი – საქალაქო ავტობუსი;
სიგრძე – არანაკლებ 6500 მმ – არაუმეტეს 8500 მმ;
არანაკლებ 14 სტანდარტული დასაჯდომი ადგილი + სივრცე არანაკლებ ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის ეტლისათვის;
მგზავრების რაოდენობა სულ – არანაკლებ 29 მგზავრი;
დიზელის ძრავი უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ევრო 6 ემისიის სტანდარტს…“
ამ შემთხვევაში ავტობუსის ფერი მითითებული არ არის.
პირობებში აღნიშნულია, რომ ანგარიშსწორება განხორციელდება გრაფიკით:
„ავანსი – არაუმეტეს 3 510 000 ლარის ოდენობით [10 ავტობუსის შემთხვევაში] და არაუმეტეს 1 170 985 ლარი [8 ავტობუსის შემთხვევაში] – მიმწოდებლის მოთხოვნით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში;
2026 წელს, დარჩენილი გადასახდელი თანხის [ავტობუსის სახელშეკრულებო ღირებულებას გამოკლებული გადახდილი ავანსი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში] ჯამის არანაკლებ 50%-ის გადახდა განხორციელდება ავტობუს(ებ)ის მიწოდების შემდეგ, 2026 წლის სახსრებით, მაგრამ არაუგვიანეს 2026 წლის 31 იანვრისა;
2027 წელს, დარჩენილი თანხის გადახდა განხორციელდება ავტობუს(ებ)ის მიწოდების შემდეგ, 2027 წლის სახსრებით, მაგრამ არაუგვიანეს 2027 წლის 31 იანვრისა“.
ორივე ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 3 სექტემბერს დაიწყება და მეორე დღეს, 4 სექტემბერს დასრულდება.
„ავტობუსების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 180 დღის განმავლობაში. მიმწოდებელი ვალდებულია ავტობუსების მიწოდება განახორციელოს ქ. ბათუმის მასშტაბით, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ ადგილზე“ – აღნიშნულია ტენდერის პირობაში.
„ოცნების“ ხელისუფლებამ 4 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნები ჩანიშნა. არჩევნების დღემდე დაახლოებით 2 თვით ადრე კი, ბათუმის მერიამ ქალაქის 2025 წლის ბიუჯეტში შეიტანა ცვლილება და ავტობუსებისთვის 4 მილიონ 681 ათასი ლარი გაწერა.
ამასთან, ბათუმისთვის ახალი ავტობუსების შესაძენად გამოცხადებულ ტენდერებში დაინტერესებულ პირს თუ მონაწილეობის მიღება სურს, წინადადების წარდგენისთვის 10 000 ლარის გადახდა მოუწევს – თითოეულ ტენდერში. შესაბამისი განკარგულება „ოცნების“ მთავრობამ 2025 წლის 12 აგვისტოს მიიღო.
