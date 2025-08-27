მთავარი,სიახლეები

ბათუმის საკრებულო ვერ ისვენებს, მიუხედავად იმისა, რომ კობახიძემ 29 აგვისტო უქმე დღედ გამოაცხადა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ გამოსცა ბრძანება, რომლითაც საკრებულო მორიგ სხდომას 2025 წლის 29 აგვისტოს ჩაატარებს. 29 აგვისტო „ოცნების“ მთავრობამ უქმე დღედ ისე გამოაცხადა, მიზეზი არ დაუკონკრეტებია. საკრებულოს კი, ამ დადგენილების გამოქვეყნებამდე, სხდომის ჩატარება უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა.

დადგენილებაში, რომელსაც ხელს „ოცნების პრემიერი“ აწერს, აღნიშნულია, რომ ადმინისტრაციული ორგანო თავად განსაზღვრავს, ვის მიმართ არ გავრცელდეს ეს დადგენილება იმ შემთხვევაში, „თუ მათი ფუნქციების შესრულება სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისა და საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის წარმოადგენს გადაუდებელ აუცილებლობას“.

ბათუმის საკრებულოს ბრძანების მიხედვით, რომ არა „გადაუდებელი აუცილებლობა“, საკრებულო 29 აგვისტოს სხდომას არ ჩაატარებდა. თუმცა, ვინაიდან აგვისტოში არცერთი სხდომა არ ჩატარებულა, ამასთან 30-31 აგვისტო შაბათ-კვირაა, ხოლო „კანონმდებლობით სავალდებულოა თვეში ერთი სხდომის ჩატარება, პროცედურული თვალსაზრისით არსებობს 29 აგვისტოს სხდომის ჩატარების გადაუდებელი აუცილებლობა“, – წერია საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებაში.

„2025 წლის 29 აგვისტოს უქმე დღედ გამოცხადების მიუხედავდ, ჩატარებულ იქნეს საკრებულოს მორიგი [დაგეგმილი/მოწვეული] სხდომა 2025 წლის 29 აგვისტოს არასამუშაო პერიოდში [არასამუშაო საათებში]… არასამუშაო დღეს საკრებულოს მორიგი სხდომის ჩატარების შესახებ ეცნობოს საკრებულოს წევრებს“, – წერია საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებაში.

სხდომა 29 აგვისტოს დღის 11:00 საათზე იყო ჩანიშნული.

ამ სხდომაზე საკრებულო რამდენიმე საკითხს განიხილავს. მათ შორის გოგოლის ქუჩის ნაწილისთვის გიორგი ცაბაძის სახელის მინიჭებისა და ქალაქის ქონების აჭარისთვის გადაცემის საკითხებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
