ბათუმის სტადიონთან მთავრობა კიდევ ერთ ნაკვეთს ასხვისებს – ცნობილია დაინტერესებული კომპანია

24.08.2025 •
ბათუმის სტადიონთან მთავრობა კიდევ ერთ ნაკვეთს ასხვისებს – ცნობილია დაინტერესებული კომპანია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის საფეხბურთო სტადიონთან ახლოს, ტბელ აბუსერიძის 17 ნომერში მდებარე 2 244 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთის გასხვისება იგეგმება. ნაკვეთი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია, თუმცა მის განკარგვამდე აჭარის არალეგიტიმური მთავრობა გეგმავს ამ ნაკვეთთან გააერთიანოს მომიჯნავე 36 კვადრატული მეტრი ფართობის ნაკვეთი, რომელიც ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია.

როგორც ქალაქის საკრებულოში წარდგენილი დოკუმენტებიდან ირკვევა, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო უკვე გაერთიანებული ნაკვეთის ერთ ლოტად გასხვისებას აპირებს [ანუ, 2 280 კვ.მ-ის, ან 2 232 კვ.მ-ის, ვინაიდან აბუსერიძის 17-ის მიმდებარედ კიდევ ერთი ნაკვეთია აჭარის საკუთრებაში, რომელიც 52 კვ.მ-ია].

ბათუმის საკრებულო კი, 36 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის აჭარის საკუთრებაში გადაცემაზე 2025 წლის 29 აგვისტოს ჩანიშნულ სხდომაზე იმსჯელებს.

საკრებულოს განკარგულების პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის“ შესაბამისი წერილი ბათუმის მერიაში 22 აგვისტოს შევიდა. მერიას კი, განკარგულების პროექტი ქონების გადაცემაზე საკრებულოში იმავე დღეს შეუტანია.

ნაკვეთები ბათუმში, რომელთა გაერთიანებას და განკარგვას აჭარის მთავრობა გეგმავს [წითელი ფერით აღნიშნულია 36 კვ/მ ნაკვეთი, რომელიც ბათუმის საკუთრებაშია; მომწვანო ფერით აღნიშნული ნაკვეთები კი, აჭარის ავტონომიის საკუთრებაა]

„ვინაიდან, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განიხილება 36 კვ.მ მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებთან გაერთიანება, შემდგომში ერთ ლოტად განკარგვის მიზნით, სამინისტროს შესაძლებლად მიაჩნია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრებაში გადმოეცეს ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული 36 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი“. – აღნიშნულია განკარგულების პროექტის განმარტებით ბარათში.

მიწის ნაკვეთით დაინტერესებულია შპს „,პრემიუმ მეტროპოლ ინკ“. საჯარო რეესტრის ბოლო ამონაწერით, ამ კომპანიის დირექტორი გიორგი შარაშიძეა, მესაკუთრეები კი შპს „პრემიუმ ჯგუფი“[25%] და შპს „ბიჩ ბილდინგი“[75%].

თავის მხრივ „პრემიუმ ჯგუფის“ მესაკუთრეა ჯემალ ჩურუკბა; ხოლო „ბიჩ ბილდინგის“ 2024 წლის თებერვალში შეუცვალეს სახელწოდება და დღეს არის „მეტროპოლ ჰოლდინგი“, რომელსაც რამდენინე მესაკუთრე ჰყავს: ვანო გიგლემიანი, კნიაზ დასენი [ორმაგი მოქალაქე საქართველო, რუსეთის ფედერაცია], გიორგი ჩხეიძე, გოჩა ხაჩიძე, ლევანი ახვლედიანი, თემურ მიქელაძე, გიორგი მხეიძე და ალექსანდრე გიგლემიანი.

კომპანია „პრემიუმ მეტროპოლ ინკ“ ზემოთ აღნიშნული ნაკვეთიდან 70 მეტრში, ფიროსმანისა და შარტავას ქუჩების კვეთაში, ცათამბჯენს აშენებს, რომლის კონსტრუქციული სიმაღლე 144 მეტრი იქნება, ხოლო სართულების რაოდენობა – 44. ფიროსმანის 21-ში მდებარე ეს სამშენებლო ფართობი – 3 769 კვ.მეტრი – აჭარის მთავრობამ პირობიანი აუქციონის წესით 2016 წელს გაყიდა.

ამ ნაკვეთის გასხვისებისა და მიმდინარე მშენებლობის დეტალებზე ვრცლად ნახეთ ამ ბმულზე:

კიდევ ერთი ცათამბჯენის პროექტი იუსტიციის სახლთან და გახარებული ბათუმის მერი

 

მთავარი ფოტო: „ბათუმელების“ არქივიდან

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ბათუმში გოგოლის ქუჩის ნაწილს გიორგი ცაბაძის სახელს დაარქმევენ
ბათუმის ქუჩის ძაღლები ორი „პატრონის“ ხელში – რაში იხარჯება 832 ათასი ლარი ბიუჯეტიდან
ვინ აშენებს ცათამბჯენებს ფიროსმანის ქუჩაზე და რას აპროტესტებს მოსახლეობა
ბათუმში ელექტროსკუტერები ისევ ქაოსურად მოძრაობენ – მერიამ რეგულაცია ვერ შეიმუშავა
რეჟისორი ოთარ ქათამაძე გარდაიცვალა 24.08.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 24.08.2025
ბათუმის სტადიონთან მთავრობა კიდევ ერთ ნაკვეთს ასხვისებს – ცნობილია დაინტერესებული კომპანია 24.08.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 აგვისტო 24.08.2025
ბათუმში გოგოლის ქუჩის ნაწილს გიორგი ცაბაძის სახელს დაარქმევენ 23.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 აგვისტო 23.08.2025
