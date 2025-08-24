ბათუმის სტადიონთან მთავრობა კიდევ ერთ ნაკვეთს ასხვისებს – ცნობილია დაინტერესებული კომპანია

ბათუმის საფეხბურთო სტადიონთან ახლოს, ტბელ აბუსერიძის 17 ნომერში მდებარე 2 244 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთის გასხვისება იგეგმება. ნაკვეთი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია, თუმცა მის განკარგვამდე აჭარის არალეგიტიმური მთავრობა გეგმავს ამ ნაკვეთთან გააერთიანოს მომიჯნავე 36 კვადრატული მეტრი ფართობის ნაკვეთი, რომელიც ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია.
როგორც ქალაქის საკრებულოში წარდგენილი დოკუმენტებიდან ირკვევა, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო უკვე გაერთიანებული ნაკვეთის ერთ ლოტად გასხვისებას აპირებს [ანუ, 2 280 კვ.მ-ის, ან 2 232 კვ.მ-ის, ვინაიდან აბუსერიძის 17-ის მიმდებარედ კიდევ ერთი ნაკვეთია აჭარის საკუთრებაში, რომელიც 52 კვ.მ-ია].
ბათუმის საკრებულო კი, 36 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის აჭარის საკუთრებაში გადაცემაზე 2025 წლის 29 აგვისტოს ჩანიშნულ სხდომაზე იმსჯელებს.
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის“ შესაბამისი წერილი ბათუმის მერიაში 22 აგვისტოს შევიდა. მერიას კი, განკარგულების პროექტი ქონების გადაცემაზე საკრებულოში იმავე დღეს შეუტანია.„ვინაიდან, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განიხილება 36 კვ.მ მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებთან გაერთიანება, შემდგომში ერთ ლოტად განკარგვის მიზნით, სამინისტროს შესაძლებლად მიაჩნია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრებაში გადმოეცეს ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული 36 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი“. – აღნიშნულია განკარგულების პროექტის განმარტებით ბარათში.
მიწის ნაკვეთით დაინტერესებულია შპს „,პრემიუმ მეტროპოლ ინკ“. საჯარო რეესტრის ბოლო ამონაწერით, ამ კომპანიის დირექტორი გიორგი შარაშიძეა, მესაკუთრეები კი შპს „პრემიუმ ჯგუფი“[25%] და შპს „ბიჩ ბილდინგი“[75%].
თავის მხრივ „პრემიუმ ჯგუფის“ მესაკუთრეა ჯემალ ჩურუკბა; ხოლო „ბიჩ ბილდინგის“ 2024 წლის თებერვალში შეუცვალეს სახელწოდება და დღეს არის „მეტროპოლ ჰოლდინგი“, რომელსაც რამდენინე მესაკუთრე ჰყავს: ვანო გიგლემიანი, კნიაზ დასენი [ორმაგი მოქალაქე საქართველო, რუსეთის ფედერაცია], გიორგი ჩხეიძე, გოჩა ხაჩიძე, ლევანი ახვლედიანი, თემურ მიქელაძე, გიორგი მხეიძე და ალექსანდრე გიგლემიანი.
კომპანია „პრემიუმ მეტროპოლ ინკ“ ზემოთ აღნიშნული ნაკვეთიდან 70 მეტრში, ფიროსმანისა და შარტავას ქუჩების კვეთაში, ცათამბჯენს აშენებს, რომლის კონსტრუქციული სიმაღლე 144 მეტრი იქნება, ხოლო სართულების რაოდენობა – 44. ფიროსმანის 21-ში მდებარე ეს სამშენებლო ფართობი – 3 769 კვ.მეტრი – აჭარის მთავრობამ პირობიანი აუქციონის წესით 2016 წელს გაყიდა.
