„თხილის ფასი 6-7 ლარია, პროდუქციის 80 %-ი ევროკავშირის ბაზარზე გადის“ – ასოციაცია

„თხილის კარგი მოსავალი გვაქვს და ველოდებით, რომ ექსპორტი წელს საკმაოდ გაიზრდება – მინიმუმ 130 მილიონ დოლარამდე. ჩვენი პროდუქციის 80 პროცენტი კი ევროკავშირის ბაზარზე გადის“, – ამბობს „ბათუმელებთან“ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ბიზნესმენი მერაბ ჭითანავა.
საქსტატის მონაცემებით, 2024 წელს საქართველოდან 100,7 მილიონი აშშ დოლარის თხილია გატანილი.
„ნორმალურად მიდის მოსავლის აღება, ჯერჯერობით ექსპორტი არ დაწყებულა ჩვენთან, სექტემბერში აქტიურდება ეს პროცესი. შესაბამისად, პოზიტიურად ვუყურებთ და ველოდებით, რომ ჩვენი ექსპორტი, წელს საკმაოდ გაიზრდება – მინიმუმ 130 მილიონზე გავა მაჩვენებელი. ვფიქრობთ, რომ ეს კარგი წელია, მაღალი ფასებია თხილზე და ფერმერების გააქტიურებასაც გამოიწვევს მომავალი სეზონისთვისაც,“ – ამბობს მერაბ ჭითანავა.
მისივე თქმით, თხილის ფასი ჯერ არ დარეგულირებულა, თუმცა ყოველდღიურად მატულობს: „ჩვეულებრივად იყიდება თხილი და ხარისხიანი თხილის ფასი დღეს 6-7 ლარია, გააჩნია რა პროდუქციაზეა საუბარი. უხარისხო თხილი კი, სადღაც 5,5-6 ლარის ფარგლებშია“.
მერაბ ჭითანავას ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმებაზეც ვკითხეთ – თუ რა პრობლემების წინაშე შეიძლება დადგეს თხილის ექსპორტიორები.
„რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, გეტყვით, რომ ჩვენი თხილის 80% გადის ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად, ჩვენ ინტენსიურად გვაქვს კომუნიკაცია ევროპის ბაზართან. რაც უფრო მარტივად იქნება ჩვენი ექსპორტი, მით უკეთესია, ორი აზრი ამაზე არ არსებობს.
რა თქმა უნდა, ახლა კარგი იქნება ჩვენთვის ეგ [უვიზოს გაუქმება]-მეთქი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს არ დადგება. რამდენადაც ვიცი, რაღაც ფორმით ეს საკითხი გადაიდო და პრობლემას არ წარმოადგენს, ჩვეულებრივად გრძელდება უვიზო რეჟიმი, როგორც იყო,” – ამბობს მერაბ ჭითანავა.
მერაბ ჭითანავას ვკითხეთ, როგორ აისახება უვიზო რეჟიმის გაუქმება თხილის ექსპორტზე და რა მნიშვნელობა აქვს ქართული ბიზნესისათვის ევროპულ ბაზარს.
“ძალიან ძნელია მომავალზე საუბარი. ადრე არ გვქონდა უვიზო მიმოსვლა და ვმოძრაობდით, იმიტომ რომ გაცემა არ იყო პრობლემა… ერთადერთი მოცემულობა რაც არის, ისაა, რომ ევროპის ბაზარი არის ჩვენი საექსპორტო ძირითადი ბაზარი და მასთან ურთიერთობა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ეს ფაქტია.
[უვიზო რეჟიმი] კომფორტია და რა ვიცი, ვაჭრობის შესაძლებლობაა, კომუნიკაციის შესაძლებლობაა, მიმოსვლის შესაძლებლობაა“, – აცხადებს მერაბ ჭითანავა.
მერაბ ჭითანავას თქმით, ქართული თხილის ძირითადი ბაზრები იტალია და გერმანიაა. ქართული თხილი ჩინეთშიც გადის, თუმცა, ჩინეთი ევროპის ბაზრის ალტერნატივა „არავითარ შემთხვევაში არ იქნება“.
