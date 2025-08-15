„ოცნების“ შემწირველი სარფში მასშტაბური კომპლექსის აშენებას გეგმავს

სარფის მთაზე „ოცნების“ მხარდამჭერი ბიზნესმენის, გურამ ჯიჯავაძის კომპანია, „გურუ ინვესტი“ მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობას გეგმავს. მერიაში წარდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად საპროექტო ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები უნდა განათავსონ.
მშენებლობა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფში 7 ნაკვეთზე იგეგმება, კომპანია სამომავლოდ მათ გაერთიანებას გეგმავს. ნაკვეთების ფართობი ჯამში ერთ ჰექტარზე მეტია [10 604 კვ.მეტრი] სამშენებლო ნაკვეთები ერთი მხარეს კერძო საკუთრებას, მეორე მხარეს კი სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიას ესაზღვრება.
ტერიტორიის ზედაპირი რელიეფურია და განსხვავდება ნიშნულები, პირდაპირ ესაზღვრება მე-7 ქუჩას, ხოლო დანარჩენი მხრიდან სამეზობლო ნაკეთებია.
პროექტის მიხედვით აქ უნდა განთავსდეს საცხოვრებელი კომპლექსი: ბლოკი A, B და C მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ბლოკი D-„რეცეფშენი“, ბლოკი E-აუზი, და 13 ერთეული ვილა.
პროექტის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე განთავდება 81 ავტოსადგომი, მათ შორის 4 შშმ პირისთვის იქნება განკუთვნილი. A ბლოკი-მოიცავს ერთ საპარკინგე სართულს და 5 საცხოვრებელ სართულს ტერასით. საპარკინგე პირველ სართულზე განთავსებული იქნება 14 ერთეული ავტოსადგომი და 4 სათავსო.
შპს „გურუ ინვესტი“ 2020 წელს დაფუძნებული კომპანიაა და კომპანიის 100 პროცენტს გურამ ჯიჯავაძე ფლობს. ის „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი და შემწირველია.
2020 წლიდან დღემდე მან ოცნებას 230 000 ლარი შესწირა.
გურამ ჯიჯავაძე არის ასევე შპს „ახალი ბათუმი ჯგუფის“ 50 პროცენტის მფლობელი, „გურუ დეველოპმენტის“, „გურუ ქონსთრაქშენისა“ და „გურუ ჰოლდინგის“ 100 პროცენტის მფლობელი.