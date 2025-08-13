მთავარი,სიახლეები

13.08.2025 •
უკრაინის საგარეომ „ოცნების“ პიარკამპანიას მორიგი ცინიკური ნაბიჯი უწოდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო  ეხმაურება „ქართული ოცნების“ მიერ პოლიტიკური პიარისთვის უკრაინაში მიმდინარე ომის საშინელი შედეგების კადრების კვლავ გამოყენებას და ქმედებას მორიგ არამეგობრულ ნაბიჯებად აფასებს.

„ამგვარი ცინიკური ნაბიჯები გამოხატავს უპატივცემულობას უკრაინელი ხალხისა და რუსეთის აგრესიის მსხვერპლების მიმართ. იწვევს სამართლიან აღშფოთებას უკრაინულ საზოგადოებაში,“ – ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.

უკრაინული მხარე მწუხარებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ „ქართული ხელისუფლება ემორჩილება მოსკოვს“:

„სამწუხაროა იმის ყურება, თუ როგორ ეშინია საქართველოს მთავრობას მოსკოვის. როგორ უგულებელყოფს ღირსებისა და დამოუკიდებლობის პრინციპებს, რაც ისტორიულად ახასიათებს ქართველ ერს და მისი იდენტობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს“, – წერია განცხადებაში.

საგარეო უწყება მოუწოდებს „ქართული ოცნების“ პოლიტიკურ სტრატეგებს, იყვნენ გულწრფელები საკუთარი ხალხის წინაშე და თავიანთ გვერდებზე უფრო რეალისტური სურათი გაავრცელონ: „რუსული ტრიკოლორი მარჯვნივ, ევროკავშირისა და ნატოს დახურული კარები მარცხნივ“.

უწყების განცხადებით, „ეს სურათი უკეთ ასახავს რეალობას, რადგან მოქმედმა ხელისუფლებამ ქვეყანა არ ომს, არამედ ევროპულ მომავალს დააშორა“.

მიუხედავად კრიტიკისა, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რჩება მტკიცე და თანმიმდევრულ პოზიციაზე საქართველოს მეგობარი ხალხის მხარდაჭერის საქმეში – „მათი მისწრაფებებისკენ დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე“.

ფოტოზე კადრი „ქართული ოცნების” პროპაგანდისტული ვიდეო-რგოლიდან, რომელზეც მარცხენა მხარეს უკრაინაში დაბომბილი საცხოვრებელი კორპუსი ჩანს, მარჯვენა მხარეს კი შადრევანი ვაკის-პარკიდან, სადაც 2022 წელს 13 წლის მოზარდს დენმა დაარტყა და დაიღუპა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
