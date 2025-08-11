ვინ იქნებიან “ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატები მუნიციპალიტეტებში

„ქართულმა ოცნებამ“ აჭარის მუნიციპალიტეტებში დღეს, 11 აგვისტოს, მერობის კანდიდატები დაასახელა.
ოფიციალურ წარდგენამდე, მოსახლეობამ მუნიციპალურ ცენტრებში გამოკრული დიდი სარეკლამო ბანერებით გაიგო, ვინ იყრიდა კენჭს “ოცნებიდან” მათი ქალაქის მერის პოზიციაზე.
ქობულეთში „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი ირაკლი ცეცხლაძე იქნება.
ირაკლი ცეცხლაძე 14 მაისს დაინიშნა ქობულეთის მერის მოვალეობის შემსრულებლად, მას შემდეგ რაც არჩეული მერი, ლევან ზოიძე თანამდებობიდან გადადგა.
ლევან ზოიძის თანამდებობიდან გადადგომა თორნიკე რიჟვაძეს უკავშირდება. ქობულეთის არჩეული მერი რიჟვაძის კადრი იყო და მისი დიდი ნდობით სარგებლობდა.
მას შემდეგ რაც აჭარაში ადგილობრივი მთავრობა შეიცვალა და აჭარის არალეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარე სულხან თამაზაშვილი გახდა, თორნიკე რიჟვაძის კადრებმა ერთმანეთის მიყოლებით დატოვეს თანამდებობები. თუმცა ოფიციალურად მათი წასვლა გაფორმდა, როგორც ნებაყოფლობითი გადადგომა.
ხულოს მუნიციპალიტეტის დელეგატი აჭარის არალეგიტიმურ უმაღლეს საბჭოში, ვახტანგ ბერიძე იქნება „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი ხულოს მუნიციპალიტეტში.
ვახტანგ ბერიძე ერთხელ უკვე იყო ხულოს მერი, 2021-2024 წლებში.
შუახევის მოქმედი მერი ომარ ტაკიძე იქნება „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი შუახევში.
“ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატი ქედაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მამუკა თურმანიძე იქნება, ხოლო ხელვაჩაურში მოქმედი მერი ზაზა დიასამიძე.
2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ოპოზიციის ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს და არ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. საქართველოს მოქალაქეთა ერთი ნაწილი კი არ აღიარებს 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნეის შედეგებს და ხელახალ არჩევნებს ითხოვს.
257 დღეა საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის დიდ ქალაქებში – თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ახალციხეში ახალი არჩევნების მოთხოვნით, უწყვეტ საპროტესტო აქციას მართავენ.