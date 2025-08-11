მთავარი,სიახლეები

ვინ იქნებიან “ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატები მუნიციპალიტეტებში

11.08.2025 •
ვინ იქნებიან “ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატები მუნიციპალიტეტებში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართულმა ოცნებამ“ აჭარის მუნიციპალიტეტებში დღეს, 11 აგვისტოს, მერობის კანდიდატები დაასახელა.

ოფიციალურ წარდგენამდე, მოსახლეობამ მუნიციპალურ ცენტრებში გამოკრული დიდი სარეკლამო ბანერებით გაიგო, ვინ იყრიდა კენჭს “ოცნებიდან” მათი ქალაქის მერის პოზიციაზე.

ქობულეთში „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი ირაკლი ცეცხლაძე იქნება.

ირაკლი ცეცხლაძე 14 მაისს დაინიშნა ქობულეთის მერის მოვალეობის შემსრულებლად, მას შემდეგ რაც არჩეული მერი, ლევან ზოიძე თანამდებობიდან გადადგა.

ლევან ზოიძის თანამდებობიდან გადადგომა თორნიკე რიჟვაძეს უკავშირდება. ქობულეთის არჩეული მერი რიჟვაძის კადრი იყო და მისი დიდი ნდობით სარგებლობდა.

მას შემდეგ რაც აჭარაში ადგილობრივი მთავრობა შეიცვალა და აჭარის არალეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარე სულხან თამაზაშვილი გახდა, თორნიკე რიჟვაძის კადრებმა ერთმანეთის მიყოლებით დატოვეს თანამდებობები. თუმცა ოფიციალურად მათი წასვლა გაფორმდა, როგორც ნებაყოფლობითი გადადგომა.

ხულოს მუნიციპალიტეტის დელეგატი აჭარის არალეგიტიმურ უმაღლეს საბჭოში, ვახტანგ ბერიძე იქნება „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი ხულოს მუნიციპალიტეტში.

ვახტანგ ბერიძე ერთხელ უკვე იყო ხულოს მერი, 2021-2024 წლებში.

შუახევის მოქმედი მერი ომარ ტაკიძე იქნება „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი შუახევში.

“ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატი ქედაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი  მამუკა თურმანიძე იქნება, ხოლო ხელვაჩაურში მოქმედი მერი ზაზა დიასამიძე.

2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ოპოზიციის ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს და არ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. საქართველოს მოქალაქეთა ერთი ნაწილი კი არ აღიარებს 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნეის შედეგებს და ხელახალ არჩევნებს ითხოვს.

257 დღეა საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის დიდ ქალაქებში – თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ახალციხეში ახალი არჩევნების მოთხოვნით, უწყვეტ საპროტესტო აქციას მართავენ.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ოცნების“ შემწირველი ბიზნესმენი დაპირებას არ ასრულებს: „ქუჩაში დაგვტოვეს 500 ოჯახი“
„ოცნების“ შემწირველი ბიზნესმენი დაპირებას არ ასრულებს: „ქუჩაში დაგვტოვეს 500 ოჯახი“
„ქოცებო“, როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს რეჟიმი, თქვენ ამ ბანდიტური დაჯგუფების მსახურები იქნებით“ – მოსაზრება
„ქოცებო“, როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს რეჟიმი, თქვენ ამ ბანდიტური დაჯგუფების მსახურები იქნებით“ – მოსაზრება
„ეს არის არაადამიანური კანონი“ – იურისტი ფინანსური დანაშაულის შესახებ კანონში ცვლილებაზე
„ეს არის არაადამიანური კანონი“ – იურისტი ფინანსური დანაშაულის შესახებ კანონში ცვლილებაზე
„უბედური შემთხვევა“ მსხვერპლის ბრალია?! – „ოცნების“ პოლიტიკა ტრაგედიების დროს
„უბედური შემთხვევა“ მსხვერპლის ბრალია?! – „ოცნების“ პოლიტიკა ტრაგედიების დროს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ნოემბერი

გერმანიამ უკრაინას სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი გადასცა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 15 აპრილი

„ძალიან ბევრ ქართველ ბავშვს აჩუქა ავსტრიამ სიცოცხლე“ – ემიგრანტი 11.08.2025
„ძალიან ბევრ ქართველ ბავშვს აჩუქა ავსტრიამ სიცოცხლე“ – ემიგრანტი
თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია 11.08.2025
თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია
როდის დაიწყება ახალი ფორმის პირადობისა და პასპორტის გაცემა 11.08.2025
როდის დაიწყება ახალი ფორმის პირადობისა და პასპორტის გაცემა
„რუსული კანონის“ საქმეზე 19-მა ჟურნალისტმა და ოპერატორმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა 11.08.2025
„რუსული კანონის“ საქმეზე 19-მა ჟურნალისტმა და ოპერატორმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა
სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია 11.08.2025
სალავიოვი სამხრეთ კავკასიაზე: შეიძლება უკრაინა არ აღმოჩნდეს ჩვენი თაობის ბოლო სამხედრო ოპერაცია
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება 11.08.2025
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება