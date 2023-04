„მოსამართლეების კლანი“, რომელმაც ანტიამერიკული კამპანია დაიწყო

რამდენიმე ქართველი მოსამართლე ჩადგა ანტიამერიკული და ანტიდასავლური კამპანიის რიგში – „ქართული ოცნების“ ორგანიზებული ანტიამერიკულ კამპანია საქართველოში 5 აპრილიდან გააქტიურდა, მას შემდეგ, რაც აშშ-მ 4 ქართველი მოსამართლე დაასანქცირა „მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში მათი ჩართულობის გამო“.

სანქცირებულების მხარდამჭერ და, შესაბამისად, ანტიამერიკულ საჯარო განცხადებებს, ჯერჯერობით, მხოლოდ „კლანის“ წევრი მოსამართლეები აკეთებენ [ამ დროისთვის ექვსი მათგანი]. თუმცა არც ის არის გამორიცხული, რომ მსგავსი შინაარსის განცხადებები სხვა მოსამართლეებმაც გაავრცელონ.

დასანქცირებულ მოსამართლეებს შორის ერთ-ერთმა, ირაკლი შენგელიამ, მაგალითად, „ალტ-ინფოს“ დეზინფორმაციული რიტორიკა შეარჩია. მან დაწერა:

„პირადად მე მაქვს ტრადიციული ოჯახი, მყავს შვილები, რომლებიც სამართლიანობისა და პატიოსნების პრინციპებზე აღიზარდნენ და ამ „ლინჩის წესით გასამართლების“ ფონზე და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ აშშ-ში ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ მთავარ დემოკრატიულ მიღწევად მიჩნეულია და აპრობირებულია 6 წლის ასაკიდან ბავშვისათვის სქესის შეცვლა, არაფერი მესაქმება, ვინაიდან მსგავსი „ღირებულებები“ ჩემს ოჯახს ნამდვილად არ სჭირდება“, – წერს მოსამართლე ირაკლი შენგელია.

ამერიკის, ისე როგორც ევროკავშირის სანქციები ხშირად ვრცელდება სანქცირებულის ოჯახის წევრებზეც. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აშშ-მ და ევროკავშირმა არაერთი რუსი ჩინოვნიკი და მათ ოჯახის წევრები დაასანქცირეს უკრაინაში ომის მხარდაჭერისთვის. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლევან თევზაძეს კი მიაჩნია, რომ „შვილების დასჯა“ არადემოკრატიულია.

„ვინმეს თუ ჰგონია მოცემული სანქციები რაიმე ფორმით შეგვაშინებს, ან მისაღებ გადაწყვეტილებაზე იმოქმედებს, მინდა ვუთხრა, რომ ძალიან მწარედ ცდება. ვერც კონკრეტული მტკიცებულების გარეშე იქნება მისაღები ჩემი კოლეგების ,,ლინჩის“’ წესით გასამართლება. არც მთლად სამართლიანად და თუნდაც დემოკრატიულად მიმაჩნია შვილების დასჯა მამათა ,,ქმედებების“ გამო. ამაზე მძიმე რეალობის წინაშე მდგარა სასამართლო კორპუსი, მაგრამ სადაც სიმართლე, პატიოსნება, წესიერება და ამ ქვეყნის სიყვარულია, იქ ყოველთვის გამარჯვებაა…“ – წერს ფეისბუქში ლევან თევზაძე.

ლევან თევზაძეს ეხმაურება უზენაესი სასამართლოს კიდევ ერთი მოსამართლე, ვლადიმერ კაკაბაძე.

„ლევან, არ შეიძლება არ დავეთანხმო შენს მოსაზრებებს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს სამარცხვინო გადაწყვეტილება იმ პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მიერაა მიღებული, რომლის მორალი კარგად იკითხება აშშ-ს ერთ ერთი პრეზიდენტის ცნობილ გამონათქვამში „ის ძაღლის შვილია, მაგრამ ჩვენი ძაღლის შვილი“ („Somoza may be a son of a bitch, but he’s our son of a bitch.“). ამიტომ ჩვენი სამშობლოს თუ სასამართლო სისტემის მშვიდობიანად, დამოუკიდებლად და სტაბილურად განვითარების მოწინააღმდეგე სუბიექტების მხარდაჭერა სიმართლე გითხრა აშშ-ს ზოგიერთი წარმომადგენლისგან აღარც მიკვირს.

ცივი ომის „საუკეთესო ტრადიციების“ სტილში მიღებული ეს გადაწყვეტილება კი მახსენებს სამწუხარო რეალობას, რომ ბევრ ქვეყანაში და მრავალი ადამიანის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიო ჟანდარმის სტატუსში აღიქმება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში თანასწორი პარტნიორობის ნაცვლად საკუთარ მოკავშირეებს უხეში ფორმით კარნახობს მხოლოდ მისთვის სასურველ თამაშის წესებს. სამწუხაროდ ამგვარი დამოკიდებულება უკანასკნელ პერიოდში საქართველოს მიმართაც ვლინდება რაც გულდასაწყვეტი და დასაფიქრებელია.

პ.ს. დიდი ხანია გასული რაც ვიეტნამში ქალებს და ბავშვებს ქიმიური იარაღით აღარ წამლავთ ბატონო ბლინკენ!? იმედია მეც დამასანქცირებთ!!!,“ – წერს ფეისბუქში ვლადიმერ კაკაბაძე.

მოსამართლეების სანქცირების შესახებ ჯერჯერობით ორი ფეისბუქპოსტი დაპოსტა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილმა:

„მე ვიცი, რა მტკიცებულებები აქვს, ეს არის თავისივე დაფინანსებული პოლიტიზირებული NGO-ების fake, ანუ ყალბი ანგარიშები, რაც ყველა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს და ანგარიშებს ეწინააღმდეგება!,“ – წერს მოსამართლე.

ამერიკის ელჩმა საქართველოში, კელი დეგნანმა არაერთგზის განმარტა, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს სანდო მტკიცებულებები სანქცირებული მოსამართლეების კორუმპირებულობაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ ინფორმაციაზე რეაგირება საქართველოს სამართალდამცავი უწყებების კომპეტენციაა.

ამის მიუხედავად სერგო მეთოფიშვილი წერს:

„მსურს გამოვეხმაურო აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას ჩემს კოლეგებზე (მათ შორის ერთი ყოფილი კოლეგაა) და მათი ოჯახის წევრებზე სანქციის დაწესების შესახებ.

პირველ რიგში, კოლეგებს მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო, ვინაიდან არიან უაღრესად კეთილსინდისიერი, კვალიფიციური და პატიოსანი ადამიანები. თითოეულს ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი იმ წარმატებაში, რომელიც დღევანდელ დამოუკიდებელ ჩვენ სასამართლო სისტემას გააჩნია.

მათ კორუმპირებულობაზე საუბარი არის აშკარა სიცრუე, რაც უახლოეს მომავალში აუცილებლად დადასტურდება და ამაში ჩვენი საზოგადოება ნათლად დარწმუნდება.

ამჟამად კი, ჩემს განცხადებაში მინდა სხვა რამეზე გავამახვილო ყურადღება – ეს არის აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ გადაწყვეტილების რეპრესიული ფორმა და ხასიათი. ანუ, დააკვირდით, მეგობრებო, გადაწყვეტილება ეხება არა მარტო მათთვის მიუღებელ (არასასურველ) მოსამართლეებს, არამედ მათი ოჯახის წევრებსაც! წარმოიდგინეთ – მეუღლეებს, შვილებს, მშობლებს და ა.შ.

მე ეს მაგონებს სტალინი-ბერიას ეპოქას, რა დროსაც არსებობდა არასასამართლო ორგანოები, რომლებიც ადამიანთა ბედს უფრო „მოქნილი მექანიზმით“ ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე დაჩქარებულად წყვეტდნენ. აღსანიშნავია, რომ მათი რეპრესიების მსხვერპლნი ხდებოდნენ არა მხოლოდ ბოლშევიკებისთვის პოლიტიკურად მიუღებელი პირები, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებიც მათი ოჯახის წევრები იყვნენ.

გეთანხმებით, ძალიან ცუდი შედარებაა, თუმცა თქვენც დამეთანხმებით, რომ ფაქტი სახეზეა.

ვფიქრობ, მიუღებელი უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის მისი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოს მოსამართლეებს ყოველგვარი დასაბუთებისა და მტკიცებულების გარეშე ისეთი უმძიმესი იარლიყის მიწებება, როგორიც არის კორუმპირებულობა, თუმცა ათასჯერ უფრო მიუღებელი და შემაშფოთებელია ამ ვითარებაში მათი ოჯახის წევრების მიმართ რეპრესიების განხორციელება!

მინდა მჯეროდეს, რომ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი გადახედავს თავის გადაწყვეტილებას და დაუბრუნდება იმ ტრადიციულ ღირებულებებს, რაზეც იდგა, პირველ რიგში ეს არის სამართლიანობა, ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ა.შ,“ – წერს მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილი.

მოსამართლეების სანქცირების საკითხზე ტელეკომპანია „იმედისთვის“ კომენტარი მიუცია დავით მამისეიშვილს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს.

„მათი ძირითადი მიზანი არის ჩვენი დისკრედიტაცია, რასაც უკვე მრავალი წელია ახორციელებენ. გამოდის, რომ ჩვენ, მოსამართლეებმა, გადაწყვეტილების მიღების დროს უნდა ვიფიქროთ იმაზე, მოეწონება თუ არა ეს გადაწყვეტილება უცხო ქვეყნის საელჩოს და თუ არ მოეწონება, მაშინ იგივე ფაქტის წინაშე აღმოვჩნდებით. გაუგონარი ფაქტი იყო [სანქციები] – ყოველგვარი მტკიცებულებისა და დასაბუთების გარეშე. განცდა არის მხოლოდ ერთი – ეს არის ზეგავლენის მოპოვება და ჩვენი სასამართლოს დისკრედიტაცია“, – აცხადებს მამისეიშვილი.

აშშ-ის და დემოკრატიის წინააღმდეგ მდგომი მოსამართლეების რიგში ჩადგა ირაკლი ბონდარენკოც, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე. სტუდია „მონიტორის“ ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით, ის ლევან მურუსიძის ახლო მეგობარია და, შესაბამისად, „კლანის“ წევრი.

„მრავალი წელია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვესმის სასამართლოს გაძლიერებისა და მისი მხარდაჭერის სურვილი. ჩემი კოლეგების და მათი ოჯახის წევრების სანქცირების გადაწყვეტილებამ რადიკალურად სხვა რამ დაგვანახა. მთავარი ძლიერი ძალის ინტერესების გატარება ყოფილა. როდესაც სამართლიანობასა და კანონის უზენაესობაზე ვსაუბრობთ, გაუგონარი რამეა კორუფციაზე ასე ხელაღებით, მტკიცებულებისა და ფაქტების გარეშე საუბარი. შტატებში ვიზიტზე არ არის აქ საქმე, მნიშვნელოვანია რა გზავნილს უტოვებთ მოქალაქეებს, ხალხს. არ მგონია მოცემული გადაწყვეტილება სასამართლოს მიმართ ნდობის ამაღლების სურვილს ემსახურებოდეს. ძალიან სამწუხაროა!!!“, – წერს ირაკლი ბონდარენკო.

„რაიმე განსხვავებას სტატუსის თვალსაზრისით ჩემსა და მიხეილ ჩინჩალაძეს, ირაკლი შენგელიას და ლევან მურუსიძეს ვერ ვხედავ,“ – ეს დიმიტრი გვრიტიშვილია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე.

„ლევან მურუსიძეს, მიხეილ ჩინჩალაძეს და ირაკლი შენგელიას ისეთი განსხვავებული არაფერი გაუკეთებიათ ჩემგან, რასაც მეც ვაკეთებ. ჩვენ ვართ მოსამართლეები, კანონის საფუძველზე ვახორციელებთ მართლმსაჯულებას, ასევე გარკვეულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს, იქნება ეს უშუალოდ სასამართლოში თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში,“ – ამბობს დიმიტრი გვრიტიშვილი.

—————-

5 აპრილს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა, რომ სანქციებს უწესებს ე.წ. კლანის წევრ მოსამართლეებს. სახდეპის თქმით, სანქცირება უკავშირდება მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში მათ ჩართულობას. მოსამართლეებს და მათი ოჯახის წევრებს აეკრძალათ აშშ-ში შესვლა.

ოპოზიცია სანქციებს მიესალმება, მმართველის გუნდის ლიდერმა კი თქვა, რომ სახელმწიფო მდივნის, ენტონი ბლინკენის განცხადების უკან დგას კორუფციული პროცესები, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.

აშშ-ის მიერ ოთხი მოსამართლისა და მათი ოჯახის წევრების სანქცირების საპასუხოდ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ლევან მურუსიძე აცხადებს, რომ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება პირადად მისთვის „ძალიან ცუდი იქნება“, თუმცა „ცხოვრება გაგრძელდება“.