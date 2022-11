რუსული რაკეტები კიევში 2 საცხოვრებელ სახლს მოხვდა – ვიტალი კლიჩკო

უკრაინული მედია და საერთაშორისო რეპორტიორები კიევიდან იტყობინებიან, რომ ქალაქის ცენტრში ორი აფეთქების ხმა გაისმა.

ქალაქის მერის, ვიტალი კლიჩკოს თქმით, რუსული რაკეტები პეჩერსკის რაიონში ორ საცხოვრებელ შენობას მოხვდა.

„თავდასხმა დედაქალაქზე. წინასწარი ინფორმაციით, პეჩერსკის რაიონში ორ საცხოვრებელ შენობას მოხვდა [რაკეტები]. საჰაერო თავდაცვამ კიევის თავზე რამდენიმე რაკეტა ჩამოაგდო. მედიკოსები და მაშველები მუშაობენ შემთხვევის ადგილზე“, – წერს კიევის მერი.

უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის, ანტონ გერაშჩენკოს ინფორმაციით, ჩამოაგდეს ოთხი რაკეტა.

„ორი აფეთქება კიევში.

წინასწარი ინფორმაციით, 4 რაკეტა იქნა ჩამოგდებული, – კიევის სამხედრო ადმინისტრაცია“, – წერს გერაშჩენკო.

აფეთქების ხმები საჰაერო თავდაცვის სიგნალს მოჰყვა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის „დიდი ოცეულის“ სამიტზე სიტყვით გამოსვლიდან რამდენიმე საათში ჩაირთო.

„ახლახან გავიგონე ორი აფეთქების ხმა ცენტრალური კიევიდან. საჰაერო თავდაცვას ჰგავდა. ხილვადობა ღრუბლის გამო შეზღუდულია“, – წერს კრისტოფერ მილერი, „ფაინანშალ თაიმსის“ რეპორტიორი კიევიდან.

I just heard two explosions from central Kyiv. Sounded like air defense. Visibility limited because of the cloud cover. https://t.co/4nb3bfHaSh

აფეთქების შესახებ დეტალები ცნობილი ჯერ კიდევ არ არის. როგორც „როიტერსის“ რეპორტიორი იტყობინება, დედაქალაქის თავზე კვამლია.

„კიევში აფეთქებების ხმაა“

აფეთქების შესახებ ცნობების პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, ანდრი ერმაკმა „ტვიტერზე“ დაწერა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლას რუსეთი ახალი სარაკეტო თავდასხმით პასუხობს.

„ვოლოდიმირ ზელენსკის ძლიერ სიტყვას G20-ის სამიტზე რუსეთი ახალი სარაკეტო თავდასხმით პასუხობს. ვინმეს სერიოზულად სჯერა, რომ კრემლს მართლა უნდა მშვიდობა? მას მორჩილება სურს. მაგრამ საბოლოოდ, ტერორისტები ყოველთვის აგებენ“, – წერს ანდრი ერმაკი

Russia responds to @ZelenskyyUa‘s powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022