მაია სანდუ, კარისი და სტოლენბერგი ნიუ-იორკში დუდას თვითმფრინავით გაფრინდნენ

პოლონეთის, ესტონეთისა და მოლდოვის პრეზიდენტები და NATO-ს გენერალური მდივანი პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას თვითმფრინავით გაფრინდნენ ნიუ-იორკში ლონდონიდან, სადაც ისინი დიდი ბრიტანეთის დედოფლის დაკრძალვას ესწრებოდნენ.

თვითმფრინავში გადაღებული ფოტოები დუდას კანცელარიამ და ესტონეთის პრეზიდენტმა ალარ კარისმა გამოაქვეყნეს.

„პრეზიდენტ ანჯეი დუდასთან ერთად, შტატებში, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიას გაემგზავრნენ NATO-ს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ და ესტონეთის პრეზიდენტი ალარ კარისი“, – ასეთი წარწერა გაუკეთა ფოტოს დუდას კანცელარიამ.

ალარ კარისმა თავის შეტყობინებაში ტვიტერზე აღნიშნა, რომ გენერალურ ასამბლეაზე გეგმავს ილაპარაკოს რუსეთის აგრესიაზე უკრაინაში, უკრაინის მხარდაჭერაზე და გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეფორმირების აუცილებლობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი თავად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, დღემდე აქვს ხმა საბჭოში და გადაწყვეტილებების დაბლოკვა შეუძლია.

