 პოდოლიაკი უკრაინაში გადამწვარი მინდვრების ვიდეოს აქვეყნებს – ეს არის „რუსული სამყარო“ 

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი უკრაინაში გადამწვარი მინდვრების ვიდეოს აქვეყნებს და წერს, რომ რუსეთის უდიდესი სურვილია მთელი ევროპა სწორედ ასეთ მდგომარეობაში იხილოს:

„დამწვარი მინდვრები უკრაინაში. ეს არის „რუსული სამყაროს“ სახე: ნგრევა, სიკვდილი და განადგურება. რუსეთი ყველაზე დიდი სურვილი ევროპის ასეთ მდგომარეობაში ხილვაა. ჩვენს სამყაროსა და ჯოჯოხეთს შორის გამყოფი ხაზი ახლა უკრაინაა და ჩვენ ბოროტებას გავაბრუნებთ განსაწმენდელში. მხოლოდ ეგზორციზმის იარაღია საჭირო“.

Burnt fields in Ukraine. This is the face of the “Russian world”: destruction, death and devastation. 🇷🇺’s greatest desire is to see Europe that way. Dividing line between our world and hell is now in 🇺🇦 and we will send the evil back to purgatory. Only exorcism weapons required. pic.twitter.com/QHbQjcXIkY

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 12, 2022