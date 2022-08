უცხოელმა ექსპერტებმა დათვალეს, რამდენი რუსული თვითმფრინავი გაანადგურეს ყირიმში

ყირიმში, ნოვოფედოროვკას აეროდრომზე მომხდარი აფეთქებების შედეგად განადგურებული რუსული ტექნიკის რაოდენობაზე ინფორმაციას სამი უცხოური წყარო ავრცელებს.

პორტალი Oryx-ი, რომელიც ღია მონაცემებსა და სადაზვერვო ცნობებს სწავლობს, წერს, რომ განადგურდა სულ მცირე 4 თვითმფრინავი სუ 30 CM და 6 მოიერიშე-მზვერავი სუ 24 M/MP (5 განადგურდა, ერთი დაზიანდა.)

OSINT (Open-source intelligence) ანალიტიკოსი, ოლივერ ალექსანდერი ტვიტერზე აქვეყნებს აეროდრომის სატელიტურ ფოტოს, რომელზეც რუსული სამხედრო თვითმფრინავების რაოდენობა და მათი განლაგების ადგილებია მონიშნული. მისი თქმით, 9-დან 14-მდე თვითმფრინავია განადგურებული.

Finally we have imagery of Saki Airbase. Serious losses for Russian aviation. At least 3 Su-30s and 6 Su-24s have been destroyed. Imagery isn’t good enough to confirm, but possibly 2 additional Su-24s and 3 additional Su-30s destroyed.

