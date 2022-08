პოდოლიაკი ასახელებს 4 კომპონენტს, რაც რუსეთთან მოლაპარაკებამდე სჭირდება უკრაინას

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, ასახელებს ოთხ ძირითად მდგენელს იმისათვის, რომ რუსეთის ფედერაციასთან სალაპარაკოდ შესაბამის პოზიციაში იყოს ქვეყანა.

„რუსეთის ფედერაციასთან სალაპარაკოდ უნდა გქონდეს სწორი მოლაპარაკების პოზიცია. მას აქვს ოთხი მარტივი კომპონენტი:

To talk with RF, you need to have the right negotiating position. It has 4 simple components:

1. Long-range artillery, MLRS and ACTAMS to destroy 🇷🇺 logistics.

2. Air defense to protect cities.

3. Shock drones – the best hunters.

4. Armored vehicles for counter-offensives.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022