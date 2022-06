მოსკოვმა კეთილი ნება რომ გამოავლინოს, უნდა გავაგრძელოთ მისი დამარცხება – პოდოლიაკი

„იმისათვის, რომ მოსკოვმა კეთილი ნება გამოავლინოს, ჩვენ რეგულარულად უნდა გავაგრძელოთ მისი დამარცხება“, – უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, კუნძულ ზმეინიდან რუსი სამხედროების გასვლაზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას ეხმაურება.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების სარდლობის განცხადებით, უკრაინელმა ჯარისკაცებმა შეძლეს კუნძულ ზმეინიდან რუსი ოკუპანტების განდევნა, თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს, 30 ივნისს, განაცხადეს, რომ ეს მათი მხრიდან „კეთილი ნების ჟესტი“ იყო.

მიხაილო პოდოლიაკი „ტვიტერზე“ ფოტომანიპულაციას აქვეყნებს, რომელზეც ჩანს, თითქოს უკრაინულიდან რუსულ ენაზე ფრაზა – „განადგურდა უკრაინის არმიის მიერ“ ითარგმნება, როგორც „უკან დაიხია კეთილი ნების ნიშნად“.

„ყველაფერი გეგმის მიხედვითაა? კიდევ ერთხელ, „კეთილი ნების“ ნიშნად, რუსმა სამხედროებმა დატოვეს კუნძული ზმეინი – დაადასტურა რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ. ესე იგი, იმისათვის, რომ მოსკოვმა კეთილი ნება გამოავლინოს, ჩვენ რეგულარულად უნდა გავაგრძელოთ მისი დამარცხება. მოკლედ რომ ვთქვათ – მეტი შეიარაღება და მალე იქნება მშვიდობა, ნაცისტური Z სიმბოლოს გარეშე…“ – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი.

Everything according to the plan? Again, as a “goodwill”, Russian troops flee from Zmiinyi Island – RF Defense Ministry confirmed. So, in order for Moscow to show its goodwill, we have to beat it up regularly. To be short – more weapons and sooner peace without Nazi letter Z… pic.twitter.com/bsyosvWLRL

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022