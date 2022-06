უკრაინა გადაწყვეტს, როდის დაასრულებს ამ ომს – კიდევ რა თქვეს ევროპელმა ლიდერებმა

კიევში დღეს ერთდროულად ევროპის ოთხი ქვეყნის ლიდერი იმყოფებოდა – საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი, იტალიის პრემიერ-მინისტრი მარიო დრაგი და რუმინეთის პრეზიდენტი კლაუს იოჰანისი.

ვიზიტი დღის ბოლოს ერთობლივი პრესკონფერენციით დაასრულდა, თუმცა მანამდე იყო დახვედრა კიევის ვაგზალზე, ირპენის მონახულება და მოლაპარაკებები უკრაინის პრეზიდენტის რეზიდენციაში.

მთავარი ქრონოლოგიურად

დღის ბოლოს ემანუელ მაკრონმა, ოლაფ შოლცმა, მარიო დრაგიმ, კლაუს იოჰანისმა და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ერთობლივი პრესკონფერენცის გამართეს.

რა თქვეს ლიდერებმა – მოკლედ

ემანუელ მაკრონი უკრაინას ფინანსური, სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას დაჰპირდა, ასევე დაჰპირდა, რომ გადასცემს დნმ-ის მობილურს ლაბორატორიას რუსი სამხედროების მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულების გამოსაძიებლად.

პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი, რუსული აგრესიის პირველი დღიდან, მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინას და ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ომის დანაშაულების გამოძიება მოითხოვა.

„ევროპა ომის პირველი დღეებიდანვე თავისუფალი და დამოუკიდებელი უკრაინის მხარეს დადგა, საერთაშორისო სამართლის და გაეროს ქარტიის იმ პრინციპების დაცვის მხარეს, რომელთა უგულებელყოფაც რუსეთმა სრულიად გააზრებულად და ყოველგარი პროვოცირების გარეშე გადაწყვიტა… უკრაინას შეუძლია ჩვენი იმედი ჰქონდეს.

ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ლიდერებმა მოუწოდეს რუსეთს, შეწყვიტოს უკრაინული პორტების ბლოკადა. ემანუელ მაკრონის თქმით, მსოფლიოს სასურსათო კრიზისის საფრთხე რუსეთის აგრესიის პირდაპირი შედეგია.

„მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ჩამოვედი კიევში ძალიან ცხადი გზავნილით: უკრაინა ევროპულ ოჯახს ეკუთვნის. ევროპულ საბჭოში მე აუცილებლად გამოვალ ერთიანი პოზიციით და გერმანია მხარს დაუჭერს დადებით გადაწყვეტილებას. ეს ეხება მოლდოვასაც“, – თქვა გერმანიის კანცლერმა პრესკონფერენციაზე.

ოლაფ შოლცმა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებაზეც ისაუბრა:

ჩვენ ასევე დავპირდით უკრაინას, რომ მივაწვდით IRIS-ის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებიც საჰაერო თავდასხმებისგან დაიცავენ მის ქალაქებს. ასევე, შევთანხმდით აშშ-ისთან და დიდ ბრიტანეთთან, რომ უკრაინას გადავცემთ ზალპური ცეცხლის სარაკეტო დანადგარებსაც“.

იტალიის პრემიერ-მინისტრის, მარიო დრაგის თქმით, მშვიდობა უკრაინის პირობებით უნდა დამყარდეს, – „მშვიდობა უნდა დადგეს ისე, როგორც ეს უკრაინას სურს და ის ხანგრძლივი უნდა იყოს“.

მან ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინას ევროკავშირში გაწევრიანების პროცეში, იტალიის სრული მხარდაჭერა აქვს:

უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ოთხი ქვეყნის ლიდერებს და ხაზი გაუსვა მათი ვიზიტის მნიშვნელობას.

„რუსეთს უნდა სურდეს მშვიდობა. სწორედ ამ წუთებში, როდესაც ჩვენ აქ ვიმყოფებით, მარიინსკის სასახლეში, რუსეთის ჯარები განაგრძობენ სასტიკ შეტევებს დონბასში, აძლიერებენ თავის დაჯგუფებებს ხარკოვის ოლქში და ამაგრებენ პლაცდარმებს უკრაინის სამხრეთში. აგრესორმა სახელმწიფომ უნდა გაიზროს, რომ მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა,“ – განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე და იქვე დასძინა, რომ რუსეთი მხოლოდ ახალ საშუალებებს ეძებს, რომ როგორმე ევროპა დააშინოს და უკრაინის მეტი ტერიტორია დაიპყროს.

„არ ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს მსოფლიოში არსებობს ლიდერი, რომელსაც შეუძლია, პუტინს ომის შეწყვეტა აიძულოს. არ ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს არსებობს ვინმე, ვის მოსასმენადაც რუსეთის პრეზიდენტი მზად იქნება. მეჩვენება, რომ ის ჯერ გადაწყვეტილებას იღებს და მერე უსმენს. “ჯერ გააკეთე და მერე იფიქრე” რეჟიმში ომის დასრულება შეუძლებელია.“

უკრაინის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინა დასავლეთისგან შეიარაღებას ელოდება, პირველ რიგში კი თანამედროვე რეაქტიული არტილერიისა და ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებს:

რაზე ილაპარაკა ოთხი ქვეყნის ლიდერმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან

მოლაპარაკებების თემების შესახებ, მოკლე განცხადება პრესკონფერენციამდე თავად უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა:

ირპენის შთაბეჭდილებები

რუსეთის არმიის მიერ განადგურებული ირპენის დათვალიერების შემდეგ, ევროპის ლიდერებმა ნანახით აღშფოთება კომენტარებითა და სოციალური მედიის პოსტებით გამოხატეს.

„არ არსებობს სიტყვები იმ წარმოუდგენელი ადამიანური ტრაგედიისა და საშინელი ნგრევის აღსაწერად, რომელიც დღეს ირპენში ვნახეთ. მე კვლავაც მოვუწოდებ ყველას, რომ ყველ რუსი დამნაშავე უნდა დაისაჯოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის ნორმების შესაბამისად“, – დაწერა რუმინეთის პრეზიდენტმა.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022