წლის ბოლოსთვის შესაძლებელია რუსეთთან ომის დასრულება – პოდოლიაკი

უკრაინა, ისე როგორც მთელი მსოფლიო, არ არის დაინტერესებული, რუსეთთან გაჭიანურებული ომის წარმოებით, წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლი, მიხაილო პოდოლიაკი.

პოდოლიაკის თქმით, რუსეთთან ომი წლის ბოლოს დასრულება, ოღონდ რამდენიმე პირობით.

„უკრაინა, ისე როგორც მთელი მსოფლიო, არ არის დაინტერესებული, რუსეთთან გაჭიანურებული ომით. ჩვენ არ შეგვიძლია ომის დასრულება ამ თვეში, მაგრამ შეგვიძლია წლის ბოლოს. გამარჯვების რეცეპტი მარტივია: რეალური ემბარგო ნავთობზე + ტანკები, თვითმფრინავები და არტილერია. მოდით, დავასრულოთ ის ერთად“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი პირადი ტვიტერის გვერდზე.

🇺🇦 is not interested in a protracted war with Russia, same as the whole world. We can’t beat month this month, but we can do it this year. The recipe for victory is simple: real oil embargo + tanks, aircraft and artillery. Let’s end it together.

