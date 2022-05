II მსოფლიო ომი არ იქნებოდა, ევროპელ ლიდერებს აგრესორთან რომ არ ეფლირტავათ – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი აცხადებს, რომ მეორე მსოფლიო ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა, თუ მსოფლიო ლიდერები სიმტკიცეს გამოიჩენდნენ. მისი თქმით, ამ შეცდომის გამეორებას ისტორია არავის აპატიებს, რის გამოც მოუწოდებს ევროკავშირს სასწრაფოდ დააწესოს ემბარგო რუსულ ნავთობსა და გაზზე.

„ლიდერებს, რომ მტკიცედ ემოქმედათ 1938 წელს, ევროპა შეძლებდა მეორე მსოფლიო ომის თავიდან აცილებას. მაგრამ პოლიტიკოსები ლაჩრულად მოქმედებდნენ და აგრესორთან ფლირტაობდნენ. შედეგი მილიონი ტრაგედიაა. ისტორია არ გვაპატიებს, თუ კვლავაც იგივე შეცდომას გავიმეორებთ. ევროკავშირმა სასწრაფოდ უნდა დააწესოს ემბარგო რუსულ გაზსა და ნავთობზე,“ – წერს პოდოლიაკი.

აქვე აღსანიშნავია, რომ 11 მაისს, Unian-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინა ევროპაში რუსული გაზის ტრანზიტის მესამედს აჩერებს.

სანამ პოდოლიაკი მსოფლიო ომის მიზეზად აგრესორთან ზედმეტი სიფრთხილით მოპყრობას დაასახელებდა, რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, დიმიტრი მედვედევმა დასავლეთს კიდევ ერთხელ მიანიშნა უკრაინის „კონფლიქტის სრულმასშტაბიან ბირთვულ ომში გადაზრდაზე“.

If the leaders had acted decisively in 1938, Europe could have avoided WWII. But politicians acted cowardly & flirted with the aggressor. The result is million tragedies. History won’t forgive us if we make the same mistake again. 🇪🇺 must impose an embargo on 🇷🇺 oil immediately.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა საზოგადოებას, ასევე შეახსენე ძირითადი მცნებები ბიბლიიდან, რუსეთის მიერ რომელთა შესრულებაზეც უნდა დაისვას კითხვები, „რომ გაიგოთ, ვინ არის კარგი ამ ომში“.

„არ მოკლა, მოიპარა ან მოატყუო. არ იყო შურიანი. არ გააკერპო საკუთარი თავი. არ ისურვო მეზობლის სახლი… „რუსული სამყაროს“ იდეოლოგები ქრისტიანობას მიმართავენ. ერთი მცნება მაინც თუ დარჩა, რომელიც რუსეთს არ დაურღვევია? დასვით ეს შეკითხვა, რომ გაიგოთ, ვინ არის კარგი ამ ომში,“ – წერს პოდოლიაკი.

Do not kill, steal or lie.

Do not be jealous. Do not make an idol for yourself. Do not covet your neighbor’s house…

The “Russian world” ideologists appeal to Christianity. Is there at least one commandment that 🇷🇺 didn’t break? Ask this question to know who is good in this war.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 12, 2022