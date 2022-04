გაერთიანებული სამეფოს დაზვერვა: რუსეთმა დონბასში მცირე წინსვლას მიაღწია

გაერთიანებული სამეფოს დაზვერვა უახლეს ცნობებს აქვეყნებს უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ამ ცნობების მიხედვით, ომში დაღუპული სამხედროებისთვის კომპენსაციის გაცემას რუსეთში სამხედროები გააკონტროლებენ და არა ოფიციალური პირები.

„მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყურადღება დონბასის სრულ ოკუპაციაზე გადაიტანა, ზოგიერთ სფეროში მცირე წინსვლას მიაღწია. საკმარისი ლოჯისტიკური და საბრძოლო მხარდაჭერის გარეშე, რუსეთს ჯერ კიდევ არ მიუღწევია მნიშვნელოვანი გარღვევისთვის”, – წერს გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტრო თავის ოფიციალურ ტვიტერზე.

უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ უახლესი ცნობების წყაროდ გაერთიანებული სამეფოს დაზვერვის სამსახურია მითითებული.

„რუსეთის გადაწყვეტილება მარიუპოლის აზოვსტალის ალყაში მოქცევისა და არა თავდასხმის შესახებ ნიშნავს, რომ ბევრი რუსული შენაერთი რჩება ქალაქში და რომ მათ არ შეუძლიათ დისლოცირების ადგილის შეცვლა. უკრაინის მიერ მარიუპოლის დაცვამ ასევე დაასუსტა მრავალი რუსული ქვედანაყოფი და შეამცირა მათი საბრძოლო ეფექტურობა.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ შესთავაზა, რომ გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახებისთვის კომპენსაციის გადახდა გააკონტროლონ სამხედროებმა და არა სამოქალაქო ოფიციალურმა პირებმა. ეს, სავარაუდოდ, ასახავს რუსეთის სურვილს, დამალოს ზარალის რეალური მასშტაბი ადგილობრივი მოსახლეობისგან“, – წერია გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში.

