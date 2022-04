„არ გაებათ“ – კულებას თქმით, რუსეთი აპირებს ხელი შეუშალოს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას 

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება, უცხოურ მედიასა და პოლიტიკოსებს რუსეთის მხრიდან სავარაუდო მასიური დეზინფორმაციის კამპანიის შესახებ აფრთხილებს. კულებას თქმით, სწორედ ისინი იქნებიან რუსეთის სამიზნე უკრაინის შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის, რათა ხელი შეუშალონ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას.

„რუსეთმა იცის, რომ იარაღის მიწოდება არსებითად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის, ამიტომ რუსეთი მობილიზებულია ხელი შეუშალოს უკრაინისთვის იარაღის მოწოდებას. მოსკოვი ამზადებს მასიურ საინფორმაციო კამპანიას, რომლის სამიზნეც უცხოური მედია და პოლიტიკოსები არიან. მათმა (რუსების) ტროლების ქარხანამ შესაძლოა გამოგიგზავნოთ დასპამული მეილები და წალეკონ კომენტარები უკრაინის შესახებ დეზინფორმაციით. არ გაებათ,” – ვკითხულობთ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის twitter-ზე.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022