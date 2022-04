რუსულმა კულტურამ ტარას შევჩენკოს თავში ტყვია ესროლა – უკრაინელი მწერალი

უკრაინელი მწერალი და სცენარისტი ანდრეი კურკოვი twitter-ზე აქვეყნებს ტარას შევჩენკოს მონუმენტის ფოტოს, სადაც უკრაინელების ეროვნული პოეტის, ტარას შევჩევნკოს მონუმენტს ორ ადგილას აქვს ტყვია ნასროლი.

ანდრეი კურკოვი წერს, რომ ამით რუსულმა კულტურამ ტარას შევჩენკოს, უკრაინის ეროვნულ პოეტს, ბოროდიანკაში, ბუჩასთან ახლოს, თავში ტყვია დაახალა.

„უფრო მეტია ნაწამები და მოკლული მშვიდობიანი მოქალაქე, როგორც ბუჩაში ამბობენ და დამატებით, ტყვია ძეგლისთვის,“- წერს ანდრეი კურკოვი.

ტარას შევჩენკოს აღნიშნული ძეგლი უკრაინაში, ბოროდიანკაში, ბუჩასთან ახლოს მდებარე დასახლებაში მდებარეობს.

Russian culture put a bullet into the head of Taras Shevchenko, national poet of Ukraine, in Borodyanka, next to Bucha. There are more tortured and killed civilians than in Bucha they say. And an extra bullet for the monument. pic.twitter.com/w7gRgrEqdU

— Andrei Kurkov (@AKurkov) April 5, 2022