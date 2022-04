საბერძნეთმა 12 რუსი დიპლომატი გააძევა

საბერძნეთი, ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მსგავსად, 12 რუს დიპლომატს აძევებს ქვეყნიდან. აკრედიტებული 12 დიპლომატი საბერძნეთმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა.

ბერძნული მედიის ცნობით, ამის შესახებ უკვე ეცნობა რუსეთის საელჩოს საბერძნეთში.

რუსეთის წარმომადგენლებს გაუუქმდებათ პრივილეგიები და იმუნიტეტები და მოეთხოვებათ ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება.

გუშინ, 5 აპრილს, ცნობილი გახდა, რომ ბრიუსელმა ევროკავშირში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლობის 19 დიპლომატი გამოაცხადა პერსონა ნონ გრატად.

გადაწყვეტილება ევროკავშირმა მას შემდეგ მიიღო, რაც უკრაინაში რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ქალაქების გათავისუფლების შემდეგ რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილ სასტიკ დანაშაულებზე გახდა ცნობილი, მათ შორის, ბუჩაში ხოცვა-ჟლეტაზე.

საბერძნეთი, ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მხარს უჭერს უკრაინას და მის ტერიტორიულ მთლიანობას. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მიცოტაკისი აცხადებს, რომ შეძრწუნებულია ბუჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების საშინელებით და დამნაშავეებმა პასუხი უნდა აგონ.

Appalled by the horror of crimes committed against civilians in Bucha. The perpetrators must be held accountable. Greece stands with Ukraine.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 3, 2022