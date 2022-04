რუსეთის ომს უკრაინაში კიდევ ერთი ჟურნალისტი ემსხვერპლა

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის წარმომადგენლობის ცნობით, კიევის რეგიონში, რუსეთის ომს უკრაინაში ფოტოჟურნალისტი მაკს ლევინი ემსხვერპლა.

„ჩვენ ახლახან გავიგეთ ცნობილი ფოტოჟურნალისტის, მაკს ლევინის გარდაცვალების შესახებ, რომელიც კიევის რეგიონში დაიღუპა უკრაინის ომის დროს. წარსულში, ლევინს ჯანმოს რამდენიმე დავალებაზე უმუშავია. ჩვენ გულწრფელ სამძიმარს ვუცხადებთ მის ოჯახს და მეგობრებს ამ საშინელ დროს“, – წერს ჯანმოს ევროპის წარმომადგენლობა Twitter-ზე.

We have just learnt about the death of the noted photojournalist Maks Levin, killed in the #Kyiv region amid the #Ukraine war.

Levin worked on several @WHOUkraine assignments in the past.

We send our heartfelt condolences to his family and friends at this terrible time. pic.twitter.com/eoHUeDnNXD

— WHO/Europe (@WHO_Europe) April 2, 2022