ევროპარლამენტარი: საქართველო, ევროკავშირში გაწევრიანება სტალინის ბიუსტებით გინდა?

ევროპარლამენტის წევრი რასა იუკნევიჩიენე ტვიტერზე ფოტოს აქვეყნებს, რომელზეც თბილისის აეროპორტში გადაღებული სტალინის ბიუსტი ჩანს და წერს:

„საქართველო, დარწმუნებული ხარ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება სტალინის ამ ბიუსტებით გინდა? ბოლოს და ბოლოს, რასაც პუტინი ახლა უკრაინაში აკეთებს, დაუმარცხებელი სტალინიზმის მემკვიდრეობაა. თბილისის აეროპორტის მაღაზია. სირცხვილია“.

#Georgia – are you sure you want to join the EU with those Stalin statues? After all, what Putin is doing now in Ukraine is the legacy of undefeated Stalinism. Tbilisi airport shop. Shame pic.twitter.com/WKFAbuKp4V

— Rasa Juknevičienė (@RJukneviciene) March 17, 2022