ზელენსკის თქმით, მარიუპოლის სამშობიარო დაბომბეს და „ბავშვები არიან ნანგრევებში“ I VIDEO

Walla News-ის საგარეო საკითხთა განყოფილების რედაქტორი, გაი ელსტერი წერს, რომ ქალაქ მარიუპოლის ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსული ბომბდამშენებით დაბომბვის შედეგად, მთლიანად განადგურდა ქალაქის ბავშვთა საავადმყოფო და სამშობიარო სახლი – რამდენიმე კორპუსი.

დაბომბილი საავადმყოფოს ვიდეო ვრცელდება Украина Online-ის ტელეგრამის არხზეც.

თვითმხილველები აცხადებენ, რომ „უამრავი ადამიანი მოჰყვა ნანგრევებში“.

მომხდარს გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი:

„მარიუპოლი! რუსი სამხედროების პირდაპირი შეტევა სამშობიარო საავადმყოფოზე. ადამიანები, ბავშვები არიან ნანგრევების ქვეშ. ბოროტმოქმედება! როდემდე იქნება სამყარო ამის თანამონაწილე ტერორის დაიგნორებით? ახლავე დახურეთ ცა! შეწყვიტეთ მკვლელობები! თქვენ გაქვთ ძალაუფლება, მაგრამ თითქოს კარგავთ ადამიანობას!“

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022