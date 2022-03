Airbnb-ზე უკრაინის დაბომბილ ქალაქებში ბინებს ჯავშნიან – მსოფლიო სოლიდარობა

Airbnb-ი საცხოვრებელი ფართობების გაქირავების სერვისია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით მუშაობს. Airbnb -ზე რეგისტრირებული უკრაინელი მასპინძლების ბინები მთელი მსოფლიოდან იჯავშნება, დაბომბილი ქალაქების ცენტრში ბინის ქირას მსოფლიოს მოსახლეობა სოლიდარობის ნიშნად იხდის. ცხადია, ისინი ამ სახლებში კიდევ დიდ ხანს ვერ ჩამოვლენ სტუმრად.

Airbnb-მ გადაწყვიტა უკრაინაში არც სტუმარს და არც მასპინძელს არ ჩამოაჭრას დამატებითი გადასახადი კომპანიის სასარგებლოდ.

Airbnb-ის წარმომადგენლის ინფორმაციით, 2 და 3 მარტს უკრაინაში 61 000-ზე მეტი ღამე დაიჯავშნა მთელი მსოფლიოდან. კომპანიის ცნობით, ჯავშნების ღირებულება ამ ორ დღეში დაახლოებით 2 მილიონი დოლარია.

HOW TO HELP – just booked a Kiev AirBnb for 1 week, simply as a means of getting money directly into the hands of Kiev residents. It's really cheap and can make a small difference right now. Please share this idea #Ukraine #Russia #StopWarInUkraine #StopPutinNOW #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7yQDLYRkph

— DiMaggio.eth (@DimaggioEth) March 3, 2022