„პრეზიდენტი ზელენსკი სამაგალითო ლიდერია“ – ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი Twitter-ის ოფიციალურ გვერდზე პოსტს აქვეყნებს, სადაც ამბობს, რომ უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა.

“ვესაუბრე პრეზიდენტ ზელენსკის და კიდევ ერთხელ დავუდასტურე საქართველოს სრული სოლიდარობა უკრაინისადმი.

უკრაინისთსა და სრულიად ევროპისათვის ამ ტრაგიკულ დროს, პრეზიდენტი ზელენსკი სამაგალითო ლიდერია.

მთელი საქართველო უკრაინის გვერდითაა”.

Talked with President @ZelenskyyUa and reiterated Georgia’s full solidarity with the people of Ukraine.

In these tragic times for Ukraine and for all of Europe, President Zelenskyy is an exemplary leader.

All of Georgia 🇬🇪 #StandsWithUkraine 🇺🇦

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 26, 2022