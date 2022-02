Twitter აცხადებს, რომ მუშაობს რუსეთში ხარვეზების აღმოფხვრაზე

26 თებერვალს სხვადასხვა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთში Twitter-ზე ახალი მომხმარებლების რეგისტრაცია დაბლოკილია.

Twitter-მა შაბათს განაცხადა, რომ მას შეზღუდული რესურსები აქვს რუსეთის შიგნით და მუშაობს ამ საკითხის მოგვარებაზე.

„ჩვენ ვიცით, რომ Twitter შეზღუდულია ზოგიერთი ადამიანისთვის რუსეთში და ვმუშაობთ ჩვენი სერვისის უსაფრთხოებასა და ხელმისაწვდომობაზე“, – დაწერა კომპანიამ მხარდაჭერის ანგარიშზე.

We’re aware that Twitter is being restricted for some people in Russia and are working to keep our service safe and accessible.

