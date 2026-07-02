მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

რუსეთიდან აიათოლა ალი ხამეინის დაკრძალვას მედვედევი დაესწრება

02.07.2026
რუსეთიდან აიათოლა ალი ხამეინის დაკრძალვას მედვედევი დაესწრება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანის მოკლული ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას რუსეთიდან ქვეყნის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყოფილი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დაესწრება.

ამის შესახებ დღეს, 2 ივლისს, რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა,  დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა.

რამდენიმე დღის წინ რუსულმა გამოცემა „მედუზამ“ გამოაქვეყნა სტატია იმის შესახებ, რომ მედვედევი ისევ ვერ მოხვდა პუტინის პარტიის, „ედინაია რასიას“ საარჩევნო სიაში, იმის მიუხედავად, რომ მედვედევი ამ პარტიის თავმჯდომარეა.

ცნობილია, რომ საქართველოდან აიათოლა ალი ხამეინის დაკრძალვას მიხეილ ყაველაშვილი დაესწრება, „ოცნების“ მიერ არჩეული პრეზიდენტი.

აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონია ირანში 3 ივლისს, თეირანში დაიწყება და 9 ივლისს, მის მშობლიურ ქალაქ მაშჰადში დასრულდება.

აიათოლა ალი ხამენეი თებერვალში აშშ-ისა და ისრაელის სარაკეტო თავდასხმას ემსხვერპლა.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
„პუტინმა უნდა აირჩიოს, რა უფრო დამღუპველია მისთვის“ – ინტერვიუ რუსეთში კრიზისზე
„პუტინმა უნდა აირჩიოს, რა უფრო დამღუპველია მისთვის“ – ინტერვიუ რუსეთში კრიზისზე
რუსეთის მოქალაქეების კომპანია გონიოში 4000 კვ.მეტრზე ვილებს აშენებს
რუსეთის მოქალაქეების კომპანია გონიოში 4000 კვ.მეტრზე ვილებს აშენებს
რა სურს ირანს საქართველოში? – ირანისტის შეფასება
რა სურს ირანს საქართველოში? – ირანისტის შეფასება
ირანის რეჟიმი დარჩება ხელისუფლებაში და გაძლიერდება, თუ ძირითად პაკეტზე შეთანხმდნენ – ინტერვიუ
ირანის რეჟიმი დარჩება ხელისუფლებაში და გაძლიერდება, თუ ძირითად პაკეტზე შეთანხმდნენ – ინტერვიუ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 სექტემბერი

ხარკოვის დაბომბვის შედეგად დაშავებულთა რიცხვმა ასს მიაღწია, 7 ადამიანი დაიღუპა

ბრიტანეთი უკრაინას ნებას დართავს, Storm Shadow-ი გამოიყენოს რუსეთის ტერიტორიაზე – მედია

შუახეველი პოლიტპატიმარი ციხიდან – „ჩემი აქ ყოფნა კი არა, სანერვიულო ქვეყნის ევროპული მომავალია“ 02.07.2026
შუახეველი პოლიტპატიმარი ციხიდან – „ჩემი აქ ყოფნა კი არა, სანერვიულო ქვეყნის ევროპული მომავალია“
აჭარაში 100 წელს გადაცილებული 30 მოქალაქე ცხოვრობს 02.07.2026
აჭარაში 100 წელს გადაცილებული 30 მოქალაქე ცხოვრობს
პროკურატურა ცდილობს „კანონიერ ქურდ“ ასლან ქობულაძესთან დაკავშირებულ პირებს საპროცესო გაუფორმოს 02.07.2026
პროკურატურა ცდილობს „კანონიერ ქურდ“ ასლან ქობულაძესთან დაკავშირებულ პირებს საპროცესო გაუფორმოს
რუსეთიდან აიათოლა ალი ხამეინის დაკრძალვას მედვედევი დაესწრება 02.07.2026
რუსეთიდან აიათოლა ალი ხამეინის დაკრძალვას მედვედევი დაესწრება
რესტორნებში პლასტმასის ბოთლებით სასმელის მიწოდების აკრძალვა გადაიდო 02.07.2026
რესტორნებში პლასტმასის ბოთლებით სასმელის მიწოდების აკრძალვა გადაიდო
ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო – რეგისტრირებულია 43 000-ზე მეტი აბიტურიენტი 02.07.2026
ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო – რეგისტრირებულია 43 000-ზე მეტი აბიტურიენტი