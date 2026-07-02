რუსეთიდან აიათოლა ალი ხამეინის დაკრძალვას მედვედევი დაესწრება

ირანის მოკლული ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას რუსეთიდან ქვეყნის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყოფილი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დაესწრება.
ამის შესახებ დღეს, 2 ივლისს, რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა, დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა.
რამდენიმე დღის წინ რუსულმა გამოცემა „მედუზამ“ გამოაქვეყნა სტატია იმის შესახებ, რომ მედვედევი ისევ ვერ მოხვდა პუტინის პარტიის, „ედინაია რასიას“ საარჩევნო სიაში, იმის მიუხედავად, რომ მედვედევი ამ პარტიის თავმჯდომარეა.
ცნობილია, რომ საქართველოდან აიათოლა ალი ხამეინის დაკრძალვას მიხეილ ყაველაშვილი დაესწრება, „ოცნების“ მიერ არჩეული პრეზიდენტი.
აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონია ირანში 3 ივლისს, თეირანში დაიწყება და 9 ივლისს, მის მშობლიურ ქალაქ მაშჰადში დასრულდება.
აიათოლა ალი ხამენეი თებერვალში აშშ-ისა და ისრაელის სარაკეტო თავდასხმას ემსხვერპლა.