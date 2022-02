შარლ მიშელი: სასწრაფოდ მზადდება სანქციების შემდეგი პაკეტი

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ტვიტერზე წერს, რომ საჭიროა გლობალური საზოგადოების დაუყოვნებლივ მობილიზება საერთაშორისო სამართლის დასაცავად.

„ვესაუბრე პრეზიდენტ ზელენსკის, რადგან კიევი რუსული ძალების მუდმივი თავდასხმის ქვეშ იმყოფება. კრემლს მოვუწოდებ, სასწრაფოდ შეწყვიტოს ძალადობა. საჭიროა გლობალური საზოგადოების დაუყოვნებლივ მობილიზება საერთაშორისო სამართლის დასაცავად.

მშვიდობიანი მოსახლეობის უაზრო დანაკარგები და ტანჯვა უნდა შეწყდეს. ევროპა დგას უკრაინის ხალხის გვერდით და გააგრძელებს მხარდაჭერას. გუშინ ღამით პოლიტიკურად შეთანხმდა მასიური და მძიმე შედეგების მქონე სანქციების მეორე ტალღა.

სასწარფოდ მზადდება სანქციების შემდეგი პაკეტი.“ – წერს შარლ მიშელი.

Need to immediately mobilize the global community to protect international law.

Call on @KremlinRussia_E to immediately stop the violence.

Spoke with President @ZelenskyyUa as Kyiv is under continued attack by Russian forces.

The senseless suffering and loss of civilian life must stop.

Europe stands with #Ukraine’s people and will continue to provide support.

Second wave of sanctions with massive and severe consequences politically agreed last night.

Further package under urgent preparation.

