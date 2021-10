ფეისბუქი, ინსტაგრამი, მესენჯერი და WhatsApp-ი გათიშულია

სოციალური ქსელი ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ფეისბუქ მესენჯერი და WhatsApp-ის აპლიკაცია 4 ოქტომბრის 19:50 საათიდან გათიშულია.

facebook.com -ზე შესვლისას ჩნდება შეტყობინება – „ბოდიში, რაღაც შეცდომა დაფიქსირდა, ჩვენ ამაზე უკვე ვმუშაობთ და მას მალევე შევასწორებთ“.

ჯერჯერობით უცნობია ხარვეზის მიზეზი, თუმცა ცნობილია რომ სოციალური ქსელი გლობალურად გაითიშა.

სოციალური ქსელის და აპლიკაციების გათიშვიდან მალევე, ფეისბუქმა განცხადება კონკურენტი სოციალური ქსელის, ტვიტერის საშუალებით გააკეთა.

” ჩვენთვის ცნობილია, რომ მომხმარებლებს აქვთ ჩვენს აპლიკაციებსა და სერვისებზე წვდომის პრობლემა. ვმუშაობთ, რომ დავბრუნდეთ ჩვეულ მდგომარეობაში, როგორც კი ეს შესაძლებელი იქნება. ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისათვის,”- წერია ფეისბუქის განცხადებაში.

ფეისბუქის პირველი განცხადებიდან 4 საათის შემდეგ, კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა ასევე თვითერის საშუალებით ფეისბუქის ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა მაიკ შროპფერმა.

“გულწრფელი ბოდიში ყველას, ვინც დაზარალდა ფეისბუქზე დაფუძნებული სერვისების გათიშვით. ქსელს აქვს პრობლემა. ჩვენი გუნდი მაქსიმალურად სწრაფად მუშაობს, რომ რაც შეიძლება მალე აღვადგინოთ,” – წერს მაიკ შროპფერი.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

