წიგნები ჩვენი ცხოვრების მეგზურია | მიიუკი იმამურა

ავტორი: მიიუკი იმამურა, საქართველოში იაპონიის ელჩის მეუღლე

___

თბილისში გასული წლის დეკემბერში ჩამოვედი. ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როდესაც საქართველოში იაპონიის საელჩოს პროექტის „მობილური ბიბლიოთეკის“ და „ბათუმელების“ მიერ დაგეგმილი სხვა არაჩვეულებრივი აქტივობების შესახებ შევიტყვე. მიხარია, რომ მქონდა ასეთი მნიშვნელოვანი ტექნიკის გადაცემის ცერემონიაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. ტექნიკის, რომელიც აჭარის მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ ბავშვებს ადგილზე მიუტანს კითხვით მიღებულ სიამოვნებას.

ბიბლიოთეკა ეს არის ის, რაც ყველა ქვეყანას და ხალხს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. კითხვით შეძენილი საგანძური ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე გაყვება თან და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის.

მახსენდება სკოლის პერიოდი, როდესაც ტოკიოს ერთ-ერთ დაწყებით სკოლაში, კვირაში ერთხელ გვქონდა „კითხვის დრო“. ეს ყველა ბავშვისთვის საყვარელი პერიოდი იყო – ერთად მივდიოდით ბიბლიოთეკაში და მთელ დღეს ჩვენი საყვარელი წიგნების კითხვაში ვატარებდით, ჩვენგან კი არ მოითხოვდნენ ანგარიშების და ტესტების ჩაბარებას.

განსაკუთრებით მიყვარდა მცირე ზომის მოთხრობების კითხვა, რომლებიც უცხო ქვეყნების ისტორიებს ეხებოდა. ზოგადად, სასიამოვნოდ მახსენდება წიგნებით სავსე კარადის წინ ყოფნის პროცესი და არჩევანის შესაძლებლობა, თუ რა წამეკითხა.

ამ პერიოდში წაკითხულ წიგნებს შორის გამოვარჩევდი წიგნს – „მერცხლები და ამორძალები“ (Swallows and Amazons), რომელსაც დაუსრულებლად ვკითხულობდი მანამ, სანამ ჩემმა მშობლებმა ამ სერიის 12-ივე წიგნი არ მიყიდეს. ამ წიგნიდან ვისწავლე იახტის დეტალების და მისი მართვის სპეციფიკის შესახებ და კითხვის დროს ვოცნებობდი, თუ როგორ ვნაოსნობდი ქარში.

ასევე, გამოვყოფდი მოთხრობას უცხო ქვეყნის შორეული რეგიონის შესახებ – „ინგლისის ტბის რაიონი“ (the Lake District of England), რომლის კითხვამაც ერთდროულად მომანიჭა მხიარულება და კმაყოფილება. ეს ისეთივე სასიამოვნო იყო, როგორც საზაფხულო არდადეგების გატარება ჩემს და-ძმასთან და ბიძაშვილებთან ერთად.

მოგვიანებით, როდესაც პირველად ვიმოგზაურე აღნიშნული ტბის რაიონში, ნოსტალგიური მოგონებები და წაკითხული სცენები ამომიტივტივდა გონებაში და მივხვდი, რომ კითხვით მიღებული ემოციები ჩემში ღრმად იყო დალექილი.

ჩემი ვაჟის დაბადების შემდეგ კი, კიდევ ერთხელ მომეცა საბავშვო წიგნებთან დაბრუნების შესაძლებლობა. ყოველ საღამოს დაძინებამდე ხმამაღლა ვუკითხავდი წიგნებს და ერთად ვტკბებოდით წიგნში არსებული სურათებით. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი უბედნიერესი პერიოდი, როდესაც შემეძლო მსოფლიოს რჩეული მოთხრობები ჩემს ვაჟთან ერთად გამეზიარებინა.

მინდა მივმართო ახალგაზრდა დედებს და მამებს – წაუკითხეთ თქვენს შვილებს წიგნები და ამით ერთი მხრივ თქვენს შვილებთან ღირებული დროის გატარებას შეძლებთ და მეორე მხრივ, თქვენი ბავშვობის გახსენებას. შვილებისთვის კი, ეს იქნება ის ბედნიერი წუთები, როდესაც მშობლების სიყვარულით გარშემორტყმული ჩაეფლობიან მსოფლიო მოთხრობების სამყაროში.

წიგნები ახლაც ყოველთვის ჩემთან ერთად არის. ამ ეტაპზე, ერთადერთი ქართული მოთხრობა რაც წამიკითხავს „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონია“. სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, სხვებსაც წავიკითხავ.

მინდა გამოვხატო ჩემი გულითადი მხარდაჭერა „ბათუმელების“ ამ ფასდაუდებელი წამოწყების მიმართ. ვიმედოვნებ, რომ მობილური ბიბლიოთეკის დახმარებით, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი და განსაკუთრებით ახალგაზრდები, მოახერხებენ წიგნების კითხვით მიღებული სიამოვნების განცდას.

_______

Books are friends of life

By Mrs. Miyuki Imamura, wife of Japanese Ambassador to Georgia

I came to Tbilisi last December. I was glad when I heard that the Japanese Embassy provided a mobile library, and for the first time I learned about the wonderful activities of “Batumelebi”. I am grateful for having the opportunity to participate in this very precious and meaningful activity by attending its handover ceremony in order to bring the joy of reading to the children in the Adjara Mountainous region.

The library is one of the must-haves for all countries and all people. Knowing the joy of reading, especially when people are young, will give them an important treasure throughout their lives.

When I was small there was also a library at a public elementary school in Tokyo that I attended. There was one hour of “book time” every week when everyone in the class was visiting the library and spending their time reading their favorite books. It was my favorite time too as no tests and no reports were required.

I like stories, especially foreign stories, and I was always looking forward to choosing what to read in front of the bookshelves. Among them, “Swallows and Amazons” was my most favorite one. I read it over and over again, so my parents finally bought me the 12 books in the series. I learned from the book about the parts of a yacht and how to operate it and dreamed of sailing in the wind.

Even though it’s a story of a distant region in a foreign country, the Lake District of England, it gave me a real sense of fun and satisfaction that was as good as the actual summer vacation I spent with my sister, brother, and cousins. Later on, when I travelled to the Lake District, the nostalgic memory of the scene came back to me even though I visited the place for the first time. The time I spent embraced by reading the book certainly lived in me.

After my son was born, I had a second encounter with children’s literature. We enjoyed the picture books together and I read them aloud to him every night before going to bed. It was one of the happiest times of my life to be able to share the world of stories with my son.

I would like to address young fathers and mothers, please read books to your children. By doing so, you can spend rich time with your loved ones while remembering your own childhood. And of course, for your children, it will be the happiest time totally immersed in the world of stories feeling at ease embraced by the love of their parents.

Even now books are always with me. The only Georgian story I have read so far is “Me, Grandma, Iliko, and Ilarion.” I would like to read more in the future.

We sincerely support the valuable activities of “Batumelebi” and hope that with a help of Mobile Library as many people as possible, especially young people, will enjoy reading.

