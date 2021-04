დაიცავი რალფი – ტაიკა ვაიტიტის ხმით მოყოლილი ამბავი საცდელ ცხოველებზე

6 აპრილს The Humane Society of the United States-ის იუთუბგვერდზე გაიმართა მოკლე ანიმაციური ფილმის “Save Ralph”-ის პრეზენტაცია. ანიმაცია დოკუმენტური მეთოდებით აჩვენებს სატესტო კურდღლის ცხოვრებას, სავსეს ექსპერიმენტებით, ქიმიკატებით, მჟავებით, სხეულის დაზიანებით.

რალფი უჩვეულო უდარდელობით ყვება, რომ მთელი მისი ოჯახი ტესტირების პროცესში დაიხოცა და მასაც იგივე ელის. #SaveRalph კამპანიის მთავარი მესიჯია, რომ შეწყდეს სხვადასხვა ტიპის კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების ცხოველებზე ტესტირება.

ანიმაციის სცენარის ავტორი და რეჟისორია სპენსერ სასერი, რალფს კი ახმოვანებს ცნობილი ახალ-ზელანდიელი რეჟისორი და მსახიობი ტაიკა ვაიტიტი.

ცხოველთა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია PETA-ს მონაცემებით, ყოველწლიურად 100 მილიონზე მეტი ცხოველი – მათ შორის თაგვები, ვირთხები, ბაყაყები, ძაღლები, კატები, კურდღლები, ზაზუნები, მაიმუნები, თევზები და ფრინველები იხოცებიან მხოლოდ აშშ-ის ლაბორატორიებში ბიოლოგიის გაკვეთილების, სამედიცინო ტრენინგების, უბრალო ცნობისმოყვარეობის გამო ჩატარებული ექსპერიმენტებისთვის, ასევე ქიმიკატების, წამლების, საკვებისა და კოსმეტიკის ტესტირებისთვის. როგორც წესი, ასეთ ცხოველებს ექსპერიმენტის ბოლოს კლავენ – „სიკვდილამდე ზოგ ცხოველს აიძულებენ შეისუნთქოს ტოქსიკური ორთქლი, ზოგს თავის ქალაქში ნახვრეტებს უკეთებენ, ზოგს კი ტყავს უწვავენ“.