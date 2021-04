ტაივანში ვაგონები რელსებიდან გადავიდა – დაღუპულია 40-მდე ადამიანი

ყველაზე მცირე 48 ადამიანი დაიღუპა და 66 დაშავდა მატარებლის რელსებიდან გადასვლის შედეგად. ინფორმაციას სააგენტო BBC-ი და REUTERS-ი ავრცელებენ ტაივანის ტრანსპორტის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ბოლო 40 წლის განმავლობაში კუნძულის ყველაზე დიდი სარკინიგზო კატასტროფა – ასე აფასებენ დღეს, რამდენიმე საათის წინ მომხდარ ამ სატრანსპორტო შემთხვევას ტაივანში.

მაშველები ყველა ღონეს ხმარობენ, რომ მიაღწიონ გვირაბში ჩარჩენილ, ავარიაში მოყოლილ 4 ვაგონამდე. სულ გვირაბში 8 ვაგონი მოძრაობდა.

გადარჩენილი მგზავრების ნაწილი რკინიგზის რელსებს გაჰყვა ფეხით, საკუთარი ბარგით და სამშვიდობოზე გავიდა.

მგზავრები დედაქალაქ ტაიბეადან მეგაპოლის ტაიდუნამდე მიდიოდნენ. ექსპრესი გადავსებული იყო მგზავრებით, ვაგონებით დაახლოებით 350 ადამიანი მგზავრობდა.

შემთხვევის ადგილიდან გადარჩენილი მგზავრების მიერ გავრცელებული ფოტო-ვიდეომასალის მიხედვით, რელსებიდან გადავარდნილმა ვაგონებმა გვირაბში გზა ჩახერგა. შესაბამისად, მაშველებს გაურთულდათ დაშავებულებამდე დროულად მიღწევა.

🇨🇳 #UPDATE At least 35 feared dead in #Taiwan #train derailment: local media

🇨🇳 #更新 #台湾 #花莲 一架列车出轨,目前已经造成至少35人死亡

