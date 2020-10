ქართული ფილმი „მარქსის ქუჩა #12″ ევროპული კინოდაჯილდოვების კანდიდატია

ირინე ჟორდანიას მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „მარქსის ქუჩა #12“ ევროპული კინოდაჯილდოვების 2020 წლის კანდიდატია მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კატეგორიაში. ფილმი ირინე ჟორდანიას პირველი, დამოუკიდებელი კინოპროექტია, რომლის რეჟისორიც და სცენარისტიც თავადაა.

წელს ამავე კინოდაჯილდოებაზე ლევან გელბახიანიცაა წარდგენილი საუკეთესო მსახიობი კაცის ნომინაციაში, ფილმში „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ [And Then We Danced] შესრულებული მთავარი როლისთვის.

ირინე გელბახიანის მოკლემეტრაჟიანი, 15 წუთიანი ფილმი დაკარგულ სახლზეა. ქალი ყოველდღე ერთსადაიმავე დროს იმზადებს ფინჯან ყავას, ჯდება ერთსადაიმავე ადგილზე და რეკავს ყოველთვის ერთ, საკუთარ ნომერზე – ასეთია ფილმის სინოფსისი.

კანდიდატი ფილმების სია ევროპულმა კინოაკადემიამ გამოაქვეყნა, საკონკურსოდ სულ 24 ფილმი შეირჩა. ქართულ მოკლემეტრაჟიან ფილმთან ერთად ამ სიაშია ფილმები საფრანგეთიდან, ბელგიიდან, ესპანეთიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, შვეიცარიიდან და ა.შ.